Qui est Patrick Demarchelier, le photographe français et portraitiste de Lady Diana accusé de harcèlement sexuel?

Vendredi, le Boston Globe publiait un article avec des témoignages accusant Patrick Demarchelier de harcèlement sexuel. Le photographe français de 74 ans est une star de la mode et du showbiz, qui a notamment participé au calendrier Pirelli de 2005 et 2008. Il a photographié beaucoup de mannequins, parmi lesquels Kate Moss, et est à l’origine de nombreuses photos de couvertures d’albums de stars de la musique comme Elton John, Céline Dion ou Madonna.

Une longue collaboration avec Anna Wintour

Sa célébrité dans le milieu de la mode est telle que son nom est cité à plusieurs reprises dans le film Le diable s’habille en Prada, satire du monde de la mode où Meryl Streep campe un personnage inspiré d’Anna Wintour. Il a longtemps travaillé avec la prêtresse de la mode, pour laquelle il a réalisé bon nombre de couvertures.

L’ancienne assistante du photographe – anonyme- qui a témoigné, explique avoir cédé aux avances insistantes de Patrick Demarchelier, de peur de compromettre son avenir professionnel si elle persistait à refuser. Elle dit avoir demandé instamment à Anna Wintour, de ne plus laisser le photographe travailler avec de jeunes mannequins.

Photographe de mode à 20 ans

Le photographe est né au Havre, en Normandie, en 1943. Il se fait offrir son premier appareil photo à 17 ans et commence à photographier des mariages. Après avoir assisté le photographe Hans Feurer, il devient photographe de mode. Ses premières photos paraissent dans les magazines Elle et Marie Claire au début des années 1970.

En 1974, il s’installe à New York et commence à travailler pour Condé Nast, l’éditeur de magazines comme Vogue, Vanity Fair, Glamour ou encore The New Yorker. Il photographie les stars au naturel et enchaîne les portraits dans lesquels il met en avant leur spontanéité. Dans les années 1990, alors que Lady Diana cherche à renouveler son image, elle embauche le photographe comme portraitiste personnel.

Accusé d’avoir touché des parties génitales

Le Boston Globe cite également le cas de six autres femmes accusant toutes le Français de harcèlement sexuel. L’une d’entre elles raconte que le photographe lui a mis la main sur ses parties génitales, et une autre qu’il lui a touché la poitrine. Patrick Demarchelier n’a pas donné suite dans l’immédiat.