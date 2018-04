Héritage de Johnny: L'album posthume au cœur de la bataille entre Laeticia, Laura et David Hallyday

GUERRE Le tribunal de Nanterre se prononce ce vendredi sur le gel des biens du chanteur et le droit de regard sur son ultime album...

Laeticia Hallyday, David Hallyday et Laura Smet lors de l'hommage à Johnny Hallyday 2017. AFP PHOTO / POOL / Yoan VALAT — AFP

Cet article, écrit en février dernier, a été mis à jour.

Laura Smet et David Hallyday vont être -en partie- fixés. Le tribunal de Nanterre se prononce vendredi sur le gel des biens du chanteur et le droit de regard sur son ultime album, demandés par ses deux enfants aînés. Alors qu’ils veulent déjà contester le testament de leur père sur lequel ils ne figurent pas, ils ont saisi la justice pour demander le gel des biens immobiliers et droits artistiques du rockeur, décédé en décembre.

L’album posthume, nouveau motif de lutte

Laura Smet et David Hallyday ont demandé un droit de regard sur cet album, mais Laeticia Hallyday, à qui le rockeur a légué l’exclusivité de ses droits artistiques, leur a refusé. L’épouse du chanteur a ainsi fait savoir qu’elle n’entendait « pas accéder » à l'« injonction » de ses beaux-enfants.

« Le respect de l’œuvre de leur père est primordial aux yeux de Laura Smet et de son frère, rappellent les avocats de la comédienne. Il ne s’agit en aucun cas pour eux d’interdire la sortie de cet album auquel ils sont très attachés. » «Johnny Hallyday avait fait écouter avec fierté le 4 octobre dernier les premiers enregistrements bruts de quelques titres de l'album à sa fille Laura », ont-ils ajouté à l'AFP au mois de février. Mais ils veulent pouvoir écouter le produit fini afin de s’assurer du respect de l’intégrité artistique de leur père. »

Warner aussi visée par l’assignation

Les avocats des enfants de Johnny Hallyday ont aussi visé Warner, la maison de disques du rockeur, dans leur assignation. Ces derniers souhaitent également « le blocage de la vente éventuelle des propriétés » du chanteur, ainsi que de ses « droits d’artiste-interprète et de ses droits d’auteur ». « La vérité des montages juridiques et la vérité des chiffres seront bientôt établies par la justice », avait estimé vendredi Laura Smet dans un communiqué.

Une autre procédure est en cours pour décider du caractère légal ou illégal du testament, mais aucune audience n'a encore été fixée et elle pourrait prendre des mois voire des années.