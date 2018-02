Jennifer Aniston et Brad Pitt: Pourquoi le couple star des années 2000 continue de fasciner

19 September 2004 - Los Angeles, California - Jennifer Aniston and Brad Pitt. The 56th Annual Primetime Emmy Awards held at the Shrine Auditorium. Photo Credit: Jean Catuffe/Sipa Press/emmyarriv.251/0409200850 — CATUFFE/SIPA

Jennifer Aniston et Justin Theroux se séparent après deux ans de mariage.

Jennifer Aniston avait convolé avec Brad Pitt en 2000, formant à l’époque avec lui l’un des couples les plus glamour de Hollywood.

Certains internautes sont persuadés que Jennifer Aniston et Brad Pitt vont se remettre ensemble.

Un de perdu, Brad Pitt de retrouvé ? Jennifer Aniston et Justin Theroux viennent d’annoncer qu’ils se séparent après deux ans de mariage et sept ans de relation. « De façon à couper court aux rumeurs, nous avons décidé d’annoncer notre séparation », a déclaré le couple dans un communiqué diffusé jeudi. Le texte précise que cette décision a été prise conjointement et « avec amour à la fin de l’an dernier. Nous sommes deux meilleurs amis qui avons décidé de nous séparer comme couple mais souhaitons continuer à célébrer notre amitié ». Un mal pour un bien ? Certains veulent y croire.

Les fans ont très vite spéculé sur une réconciliation de Jennifer Aniston et de Brad Pitt. Séparé d’Angelina Jolie depuis 2016, Brad Pitt est désormais libre. Elle aussi. A croire que les fans ne se sont jamais vraiment remis de cette rupture en 2005. Treize ans après leur divorce, pourquoi ce couple continue-t-il de nous fasciner ?

« Elle est sympathique, accessible »

« Quand on a appris la nouvelle dans la nuit, il n’a pas fallu 28 secondes pour que les internautes imaginent le retour de ce couple », observe Karine Hernandez, cheffe de rubrique US/UK chez Voici. Jennifer Aniston fascine la génération qui a grandi avec Friends. « Elle est sympathique, accessible et, à l’époque où elle se met en couple avec Brad Pitt, Friends est l’une des séries télévisées les plus regardées », explique Jordan Grevet, chef de service Web chez Closer et Téléstar. Une coupe de cheveux porte même le nom de son personnage : la légendaire coupe « Rachel ».

« Le terme «girl next door» aurait pu être inventé pour elle », reprend Karine Hernandez qui se souvient que la star avait pourtant des complexes lorsqu’elle était jeune. « C’était une fille relativement normale, qui n’entrait pas dans les canons de beauté hollywoodiens et qui a réussi à décrocher l’homme le plus sexy de l’époque [Brad Pitt est le premier acteur élu deux fois «Homme le plus sexy du monde» par le magazine People en 1995 et en 2000]. Ils sont restés longtemps ensemble, ils étaient mignons et heureux ». Jennifer Aniston donne espoir aux fans. Les femmes rêvaient d’être comme elle et de sortir avec le beau gosse de Seven.

« C’était l’humiliation »

Quand Brad Pitt la quitte pour Angelina Jolie, c’est le basculement. Les médias prennent son parti, c’est la gentille contre la méchante. « Depuis cette période, on a envie de savoir ce qu’elle devient », note Jordan Grevet. Et pour couronner le tout, Brad Pitt a fini par expliquer qu’il s’ennuyait avec elle, qu’elle était « insipide ». « C’était l’humiliation », commente Karine Hernandez. D’autant que, par la suite, la comédienne a enchaîné les échecs amoureux (Vince Vaughn, John Mayer…) jusqu’à sa rencontre avec Justin Theroux. « On avait de l’empathie pour elle, on se disait "la pauvre" », reprend le journaliste de Closer. Et ce jeudi à l’annonce de sa séparation, c’est comme un mauvais scénario qui se répète.

Ils se quittent alors que Justin Theroux est au sommet de sa gloire avec son rôle dans la série The Leftovers. « De son côté, Jennifer Aniston a été snobée par les Oscars alors que son interprétation dans Cake cochait toutes les cases », note Karine Hernandez. L’imaginer de retour avec Brad Pitt, ce serait le happy end comme on en voit dans les films hollywoodiens. Et n’oublions pas qu’il a fait son mea culpa. On y croit ?