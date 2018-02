Héritage de Johnny Hallyday: Eddy Mitchell apporte son soutien à Laura Smet

Johnny Hallyday et Eddy Mitchell le 31 mars 2014 à Paris — Martin Bureau AFP

« Je ne comprends pas que l’on puisse déshériter ses enfants. » Voici les mots d’Eddy Mitchell dans une déclaration à l’AFP, à propos de l’affaire qui fait trembler la famille Smet-Hallyday. Le chanteur a décidé de soutenir sa filleule Laura Smet dans ce conflit.

Johnny Hallyday était lui-même le parrain de la fille d’Eddy Mitchell, Pamela Lemoine. Les deux chanteurs étaient de grands amis depuis les années 1950, et ne s’étaient jamais quittés. Quelques mois avant sa mort, Johnny Hallyday profitait de ce qui allait être ses derniers instants de scène, aux côtés d’Eddy Mitchell et de Jacques Dutronc dans la tournée des Vieilles Canailles.

Des donations faites lorsque le rockeur était en vie

Ce jeudi soir, RTL et Le Point ont indiqué que des donations avaient déjà été faites du vivant de Johnny Hallyday à ses deux aînés David et Laura, raison pour laquelle ils n'apparaîtraient pas dans le testament, au profit de sa femme Laeticia et de ses plus jeunes filles Jade et Joy.

Laura Smet a fait une assignation en début de semaine auprès du tribunal de grande instance de Nanterre, pour contester le testament de son père.