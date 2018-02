Elle n’aura pas gardé le silence longtemps après la tempête médiatique provoquée par les propos de sa belle-fille contestant le testament de son père.

>> A lire aussi : La bataille juridique autour du testament de Johnny Hallyday: «pourrait durer 5 à 10 ans»

La veuve de Johnny Hallyday, Laeticia, a exprimé lundi à l’AFP son « écœurement de l’irruption médiatique autour de la succession de son époux », après la décision d’une des filles du chanteur, Laura Smet, de remettre en cause son testament. Mais elle dit ne pas vouloir « polémiquer par voie de presse ».

Elle se dit « sereine »

Laura Smet et son demi-frère David Hallyday vont contester en justice le testament de leur père, qui confierait l’ensemble de ses biens et de ses droits d’artiste à Laeticia. Cette dernière se dit pour autant « sereine » et déterminée à « faire respecter le travail et la mémoire de son mari selon sa volonté et en conformité avec l’esprit de son œuvre inestimable », selon le communiqué.

D.B. avec AFP