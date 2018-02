VIDEO. Mariage princier: Elton John et virée en calèche, ce que nous réservent Meghan Markle et Harry

Le 19 mai prochain, Meghan et Harry se diront «oui» — Anwar Hussein/SIPA

Depuis novembre dernier, le monde retient son souffle et meurt d’impatience en attendant l'incroyable cérémonie (si ce n’est pas votre cas, consultez) : le prince Harry, le terrible prince Harry, se mariera au printemps prochain. Sept ans après Kate et William, le fils cadet de Lady Di (et accessoirement du prince Charles), prendra pour épouse l'éblouissante Meghan Markle, devant des milliers de Britanniques, et des millions de téléspectateurs à travers le monde.

>> A lire aussi: L’histoire d’amour du prince Harry et de Meghan Markle sera portée à l’écran

Un mariage qui s’annonce grandiose, et dont le palais de Kensington a dévoilé quelques détails dans un communiqué ce week-end. 20 Minutes vous fait un petit topo de ce que vous réserve la famille royale, qui attend « avec impatience cette journée et de pouvoir partager leur fête avec le public ».

Prince Harry and Meghan Markle nuptials update: wedding at noon (7 am ET) then a carriage ride through Windsor, returning to the castle via the photogenic Long Walk. pic.twitter.com/R7INi0fkES — Patricia Treble (@PatriciaTreble) February 12, 2018

David Conner is in da place

Vous ne connaissez pas David Conner ? Nous non plus. Mais ça a l’air d’être un gars important puisque c’est ce révérend, le doyen de Windsor, qui conduira la cérémonie à la chapelle Saint-George au château de Windsor, le 19 mai prochain à partir de midi. Le mec pèse, quoi. Ensuite, ce sera Justin Welby (une autre personne importante du game du mariage princier), l’archevêque de Canterbury, qui officiera durant l’échange de consentements. Un moment historique que 20 Minutes vous fera vivre en temps réel (on n’a pas encore reçu le faire-part, mais ça ne saurait tarder).

Une virée en calèche

Si certains se la jouent limo, d’autres Harley ou encore Twingo (on n’a pas tous tiré le bon numéro au grand loto de l’univers comme disait Daniel), Meghan et Harry opteront pour la calèche. A 13 heures, une fois mariés donc, les tourtereaux se baladeront à travers la ville pour éclabousser de leur bonheur les Londoniens ivres de joie. « Ils espèrent que ce court trajet donnera l’occasion aux gens de se rassembler à Windsor et de profiter de l’ambiance de ce jour particulier », explique le communiqué. Pas hyper rock’n’roll, mais c’est bien la calèche aussi, et puis il faut savoir prendre son temps. Dans ce monde de frappadingue dans lequel on vit, ça fait du bien.

Une fiesta privée

Et comme la famille royale est constituée d’être humains comme tout le monde, après, viendra l’heure de la fiesta. N’oublions tout de même pas que l’intérêt d’un mariage, c’est surtout de bien manger (dans Quatre mariages pour une lune de miel ça compte énormément), de bien s’arroser le gosier (avec modération), et surtout, de convenablement faire tourner les serviettes. Tout ça pour dire que le couple organisera une réception à St George’s Hall, puis une autre petite java privée avec leur famille et leurs amis proches (c’est là que ça va faire tourner les serviettes et jouer au jeu de la jarretière).

Elton John aux manettes ?

Ne nous emballons pas mais oui, il se pourrait qu’Elton pousse la chansonnette. Pourquoi ? Parce qu’il adorait Lady Di, mais surtout parce qu'il a annulé deux concerts à Las Vegas les 18 et 19 mai prochain, pour pouvoir assister au mariage. Et notre petit doigt nous dit que ce ne sera pas juste pour faire de la figuration… Idéalement, on aimerait que Beyoncé fasse un petit show aussi. Sait-on jamais, la vie est si surprenante et imprévisible.