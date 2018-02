Jennifer Aniston se confie sur son mariage... Kylie Jenner remet le nez dehors...

Jennifer Aniston et Justin Theroux le 13 mai 2017 à Paris — Lichtfeld/SIPA

Lundi 12 février

Le secret de la réussite du mariage de Jennifer Aniston : « la distance »

Jennifer Aniston a eu 49 ans ce dimanche. Cette année de plus s’annonce bien remplie pour elle ainsi que pour son époux. Celle qui a épousé Justin Theroux en 2015 a signé pour une nouvelle série télévisée avec Resse Whiterspoon et son mari rentre du tournage de la comédie The Spy Who Dumped Me, à Budapest. Si leurs carrières respectives font que le couple ne fait que se croiser, ce rythme n’est pas un problème, il serait même essentiel à l’équilibre de leur relation. « Ils ont trouvé un mode de vie qui fonctionne pour eux », a déclaré une source à People. Une autre source a ajouté que la distance permet au couple de chérir davantage les moments passés ensemble. Lorsqu’ils ne courent pas les plateaux de tournages, les deux amoureux aiment profiter de l’un et l’autre dans leur splendide villa de Los Angeles. Un moment précieux de l’agenda de Jennifer Aniston qu’elle tient à garder. « Quand je vois mon mari, mes chiens et notre maison, il n’y a nulle part ailleurs où je voudrais être », a confié l’actrice à Architectural Digest.

Première apparition publique de Kylie Jenner depuis son accouchement

Kylie Jenner a été aperçue, samedi soir à Los Angeles, descendant d’une Range Rover accompagnée de sa meilleure amie Jordyn Woods, rapporte E !. La jeune maman âgée de 20 ans n’était pas sortie en public depuis de longs mois, souhaitant apparemment éviter le stress et préserver sa grossesse. La star de la téléréalité a donné naissance à son premier enfant, Stormi Webster, début février.

Kylie Jenner à Los Angeles. - WENN

Donna Summer cartonne sur le streaming grâce à Quincy Jones

Le titre de Donna Summer State of Independence, sorti en 1982, semble avoir une seconde jeunesse. Sur les plateformes du streaming, il a été écouté et regardé 150.000 fois rapporte le Billboard, entre le 7 et le 8 février, alors que l'on comptait 2.000 vues les jours précédents. Une augmentation significative qui fait écho à l’interview de Quincy Jones pour Vulture. Le producteur a avancé que Micheal Jackson, aurait volé le titre de la star du disco éteinte en 2012 pour créer son tube Billie Jean. Le titre du défunt Roi de la pop a, lui aussi, été plus écouté sur les sites de streaming mais moins que la chanson de Donna Summer.