Rayane Bensetti annonce le décès de son père, atteint de la maladie de Charcot

C’est sur Twitter que Rayane Bensetti a annoncé cette triste nouvelle. Atteint de la maladie de Charcot, une pathologie neurodégénérative, le père de l’acteur est décédé jeudi. Depuis des semaines, les messages inquiétants du jeune homme, où il faisait part de sa « peine irréversible », ne cessaient d’alarmer ses fans.

Je vous remercie vraiment vraiment du fond du coeur pour votre soutien, alors que vous ne savez même pas encore la cause de ma peine irréversible...

Merci

🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Je vous expliquerais quand j’aurais la force ... je vous aime fort ❤️ — Rayane Bensetti (@BensettiRayane) January 2, 2018

« Mon pilier, mon garde du corps, mon exemple, m’a quitté »

C’est dans un long et poignant message que Rayane Bensetti a révélé la tragique disparition de son père, et cette maladie qui le rongeait depuis des mois. « Celui que je considère comme mon pilier, mon garde du corps, mon exemple, mon conseiller, mon modèle, m’a quitté », écrit-il, précisant que son père était atteint de la maladie de Charcot. « Je suis à ses côtés depuis 4 mois… 4 mois que je joue le rôle d’Omar dans Intouchables, sauf que là ce n’était pas une comédie, poursuit-il. Aujourd’hui tout s’arrête pour moi, ce n’est pas qu’un simple coup dur. La vie vient de m’enlever l’être que j’avais de plus cher à mes yeux. Désormais ça va être dur de devenir marathonien avec une seule jambe… ce n’est pas impossible mais ça va être compliqué. »

L’acteur termine ce triste tweet avec un message pour ses fans : « Je ne vous lâcherai pas et je continuerai à donner le meilleur de moi-même dans mes films pour vous et pour lui ».