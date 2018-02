Avant Mennel de «The Voice», les artistes qui ont défendu des théories du complot

Mennel Ibtissem lors des auditions à l'aveugle de la saison 7 de «The Voice». — Franck Castel/TV/ Bureau233

Mennel quitte The Voice pour ses posts polémiques à propos de l’attentat de Nice. Cela signifie-t-il qu’on ne l’entendra plus jamais chanter ? On espère que non. Nombreux sont les artistes à avoir tenu des propos polémiques sur des attentats, sans que ça ne freine pour autant leur carrière.

Marion Cotillard doute des versions officielles de la mort de Coluche et du 11 septembre

« Je pense qu’on nous ment sur énormément de choses, j’ai tendance à être de l’avis de la théorie du complot », déclare Marion Cotillard dans l’émission Paris Dernière, le 16 février 2007. « On peut voir sur Internet tous les films du 11 septembre sur la théorie du complot, c’est passionnant, c’est même addictif. », avait-elle poursuivi. Des propos qui ont déclenché une polémique, que l’actrice a tenté d’éteindre en publiant un communiqué quelques jours après : « A aucun moment je n’ai remis en cause l’horreur des attaques du 11 septembre 2001, un des jours les plus tragiques de toute notre histoire. »

En 2008, la polémique est visiblement oubliée. Cette année-là, Marion Cotillard est la première actrice à cumuler pour un même rôle, de surcroît interprété en langue française, le Golden Globe, le BAFTA, le César et l’Oscar de la meilleure actrice. En 2010, elle est même fait Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres pour sa « contribution au rayonnement des arts dans la France et dans le monde ».

Jean-Marie Bigard estime que le 11 septembre est « un mensonge absolument énorme »

Le 5 septembre 2008, Jean-Marie Bigard, s’exprime sur le 11 septembre sur Europe 1, en « citant les travaux du documentaire Loose Change » : « Il n’y a jamais eu d’avion, ces deux avions volent encore, c’est un mensonge absolument énorme. » Concernant les Twins Towers, il est catégorique : « C’est une démolition contrôlée (…) Tous les spécialistes de la Terre sont d’accord là-dessus. » Après une polémique, il fait marche arrière, et promet de ne plus parler de ce sujet dans un communiqué.

Résultat ? Bah rien. Désormais, il préfère râler sur les impôts. La carrière du plus franchouillard des humoristes a suivi son cours. Il prépare même actuellement son nouveau spectacle, Du Big Bang à l’herpès génital.

Mathieu Kassovitz remet en questions les récits du 11 septembre et l’affaire Merah

Le 12 juin 2012, l’acteur Mathieu Kassovitz tweete, à propos de l’affaire Merah : « Qui a tué ces enfants juifs ? Sommes nous certains que c’est Merah et doit-on croire la version officielle malgré les zones d’ombre ? » Un tweet que l’acteur a visiblement regretté parce qu’il a été effacé, même s’il subsiste des captures d’écran. En 2009, il avait déjà, lui aussi, exprimé ses doutes sur le 11 septembre en déclarant : « La version officielle est obligatoirement questionnable », sur le plateau de Frédéric Taddéi.

S’il n’est jamais revenu sur ses propos et a enchaîné les prises de position dérangeantes, notamment envers le monde du cinéma, Mathieu Kassovitz n’en a pas vu pour autant ses rôles diminuer. Il incarne le personnage principal dans la série à succès Le Bureau des Légendes​ depuis 2015.