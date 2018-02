North West photographie sa mère «topless»… Et si Sam Smith était Adèle?…

Kim Kardashian et sa fille North photgraphiées dans les rues de Calabasas le 22 juin 2017. — Juliano/X17online.com/SIPA

Vendredi 9 février

Kim Kardashian poste une photo d’elle topless… prise par sa fille, North

Kim Kardashian a posté ce jeudi une photo d’elle « topless ». Si le public est habitué à voir des clichés de la star de la téléréalité à moitié nue, ce qui surprend cette fois c’est que l’auteur des photos n’est autre que sa fille, North. Sur le cliché, Kim Kardashian West apparaît de dos et semble être en train de s’habiller ou de se déshabiller. Sur son dos nu, on peut apercevoir les bretelles ballantes de son soutien-gorge. Alors que le flash éblouit une partie du miroir, on peut voir l’aîné de la star de téléréalité âgée de 4 ans, notamment ses bras tenant l’appareil photo au niveau de son visage.

📸 by North A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Feb 8, 2018 at 8:44am PST

Certains internautes ont trouvé le post mignon, déclarant que ce moment de complicité entre la mère et sa fille était « adorable ». D’autres ont crié au scandale, avançant que Kim K. allait « trop loin » et que l’enfant n’avait pas à photographier sa mère dans cette tenue. La star n’a pas encore répondu à ces critiques.

Selon les Twittos, Sam Smith et Adèle seraient en fait la même personne

Tout est parti d’une vidéo postée par un Twittos, @jesse21valona. Le jeune homme a publié sur son compte un court film dans lequel on aperçoit une platine vinyle. Hello, le tube de la chanteuse britannique Adèle, retentit.

Did you know that when you slow down Adele it’s actually Sam Smith pic.twitter.com/SysXOoQgZY — jesse (@jesse21valona) February 5, 2018

Dans la vidéo, l’utilisateur diminue et augmente successivement la vitesse du morceau. Et selon Jesse, au fur et à mesure que la voix d’Adèle ralentit et s’aggrave, elle ressemblerait étrangement à celle de Sam Smith. Aucun doute, donc, le Twittos avance que les deux chanteurs sont la même personne. La vidéo a été regardée plus de 7 millions de fois et les réactions ont fusé : la plupart des internautes approuvent carrément la théorie de Jesse.

Oh j’adooooore — Audrey F. (@gwennplain) February 9, 2018

I’d totally be okay with this being a thing — Minnie (@onelifebliss) February 8, 2018

« Je suis entièrement d’accord, il y a un truc là ! »

« CHOQUÉE »

mate. they’re never seen together at the same event. they’re British legends, sing the same genre. legit I’m telling you. *x-files theme tune* — mj (@MegGriessel) February 6, 2018

« Mec. Ils n’ont jamais été vus ensemble au même événement. Ils sont tous les deux des légendes britanniques, ils ont le même genre musical. Je vous le dis. * générique de X-Files * »

Michael Sheen et Sarah Silverman ne sont plus ensemble

Après quatre ans d’amour, Michael Sheen et Sarah Silverman, c’est fini. L’actrice de 47 ans a révélé dans un tweet sa rupture avec l’acteur britannique de 49 ans. « Le grand @michaelsheen & moi avons rompu à Noël. Enfin, rien à voir avec Noël, ce n’est pas ça qui a causé la rupture. Pas de dispute », a écrit Sarah Silverman. Selon l’actrice, cette rupture n’aurait rien à voir avec le désamour, la distance serait en cause, rendant la relation difficile à gérer : « Nous vivons simplement dans des pays différents et c’était dur. Je me suis dit qu’il fallait vous le dire pour que vous arrêtiez de demander : "Comment va Michael/Comment va Sarah ?" », a-t-elle expliqué.

The great @michaelsheen & I consciously uncoupled over Christmas. I mean, not “over Christmas” - like that wasn’t the fight that ended it. No fight. We just live in different countries & it got hard. Felt we should just tell y’all so u stop askin, “How’s Michael/How’s Sarah?” — Sarah Silverman (@SarahKSilverman) February 5, 2018