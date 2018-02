Kylie Jenner et Travis Scott n'habitent pas ensemble... Quincy Jones aurait eu un rencard avec Ivanka Trump...

Kylie Jenner (le 9 septembre 2016 à New York) et Travis Scott (le 23 septembre 2017 à Las Vegas). — AP/SIPA

Jeudi 8 février

Brad Pitt a eu un accident de voiture impliquant trois véhicules

Brad Pitt a eu un accident. Sa Tesla s’est encastrée dans un véhicule qui a ensuite foncé dans une autre voiture, rapporte Page Six. L’acteur de 54 ans a été aperçu en train d’échanger calmement avec les autres conducteurs quelques instants après le carambolage qui n’a pas fait de blessé. Toujours selon Page Six, cet accident est un petit coup dur pour Brad Pitt qui semble se remettre doucement de son divorce. L’acteur et son ex-compagne, Angelina Jolie, se sont séparés en 2016. Et Brad Pitt vient de négocier un temps de garde plus long qui pourrait lui permettre de passer plus de temps avec ses six enfants.

Kylie Jenner et Travis Scott ne sont pas près de vivre ensemble

Kylie Jenner et son petit ami, Travis Scott ont accueilli jeudi dernier leur premier enfant, la petite Stormi Webster. Kylie, 20 ans, et Travis, 25 ans, sont en couple depuis avril 2017. Si leur bébé est arrivé très tôt dans leur relation, le jeune couple n’est pas près de passer à l’étape supérieure pour autant. « Kylie et Travis ne vivent pas officiellement ensemble, a déclaré une source auprès de People. Chacun a sa maison. Ils se partagent la garde cependant, et les choses se passent bien. Ils sont ensemble et heureux. » Kylie Jenner et Travis Scott n’en sont pas à parler mariage. « Ils ne sont pas pressés, a également rapporté la même source. Ils profitent juste de leur petite famille. »

Quincy Jones aurait eu un rencard avec Ivanka Trump… il y a douze ans

Quincy Jones aurait partagé un dîner en tête à tête avec Ivanka Trump, la fille du président américain. Le producteur de 84 ans a fait part de cette expérience au cours d’une interview accordé au site Vulture. Cette occasion se serait présentée, il y a douze ans : « Tommy Hilfiger, qui travaillait avec ma fille Kidada, a dit : "Ivanka veut dîner avec vous". J’ai dit : "Pas de problème, elle est sacrément belle". Elle avait les plus belles jambes que j’ai jamais vues de ma vie. » Quincy Jones n’a parlé que d’un unique rencard. De son côté, Ivanka Trump n’a pas confirmé l’histoire. Mais un de ses proches a démenti. « Cette histoire n’est pas vraie », a-t-il assuré à E! News.