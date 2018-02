Chloë Grace Moretz fête ses 21 ans dans les bras de son chéri... Kylie Jenner serait la plus riche du clan Kardashian...

Chloe Grace Moretz et son petit-ami Brooklyn Beckham filent le parfait amour... — Cousart/JFXimages/WENN/sipa

Mercredi 7 février

Chloë Grace Moretz fête ses 21 ans avec ses amis et Brooklyn Beckham

L’actrice américaine Chloë Grace Moretz a célébré sa majorité quelques jours en avance avec ses amis, mais pas que… Son petit-ami Brooklyn Beckham, le fils de David et Victoria, était aussi présent lors de cette soirée à Los Angeles, et le couple semble filer le parfait amour, comme le montrent les clichés postés sur le compte Instagram de la starlette. Après avoir rompu il y a quelques mois, les deux tourtereaux se sont finalement remis ensemble en octobre dernier.

A post shared by Chloe Grace Moretz (@chloegmoretz) on Feb 5, 2018 at 10:14am PST

Kylie Jenner serait la plus riche de la famille Kardashian

Devenue maman le 1er février dernier d’une petite Stormi, Kylie Jenner a une autre raison d’être comblée de bonheur. Selon le Daily Mail, la plus jeune sœur du clan Kardashian/Jenner serait la plus riche de la famille. La valeur de Kylie Cosmetics serait estimée à 386 millions de dollars. La jeune femme de 20 ans a d’ailleurs été classée 59e fortune les mieux payées de l’année, avec son salaire de 41 millions de dollars. What else ?

stormi webster 👼🏽 A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Feb 6, 2018 at 1:14pm PST

Emma Bunton raconte les retrouvailles des Spice Girls

Emma Bunton, surnommée « Baby Spice » a accordée une interview à la radio anglaise Heart FM, et a raconté les coulisses de ses retrouvailles avec le reste du girls band les Spice Girls. « Au début, on devait se retrouver dans un hôtel. Mais le matin de la rencontre, il y a eu une masse de spéculations par la presse et on s’est dit : “On devrait aller dans un endroit un peu plus privé”. La maison de Geri était la plus proche. »

Victoria Beckham (Posh Spice), Geri Halliwell (Ginger Spice), Melanie Brown (Scary Spice), Melanie Chisholm (Sporty Spice) et Emma Bunton se sont donc retrouvées, avec leur ancien manager, Simon Fuller. Heureux de se revoir, ils ont partagé un repas ensemble.