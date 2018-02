Céline Dion a hâte d’avoir 50 ans

Plus que 5 jours avant le grand retour de Céline sur la scène du Caesars Palace à Las Vegas! Less than 5 days before Celine's big return at The Colosseum at Caesars Palace in Las Vegas! - Team Céline 🙌😊 #CélineDion #CélineDionVegas #CaesarsPalace 📸 @denisetruscello

A post shared by Céline Dion (@celinedion) on Sep 14, 2017 at 4:50am PDT