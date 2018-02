«Je sors la tête de l'eau», confie Vanessa Demouy, en pleine séparation d'avec Philippe Lellouche

En pleine séparation, Vanessa Demouy confie sortir la «tête de l'eau» — JC Tardivon/SIPA

Vanessa Demouy semble aller mieux. Actuellement en instance de divorce d'avec Philippe Lellouche, la comédienne s’est confiée auprès du site de Télé Loisirs, révélant notamment « sortir la tête de l’eau ».

« Il y a une période qui a été très compliquée »

Séparée de son ex-mari Philippe Lellouche depuis quelques mois, Vanessa Demouy a confié avoir depuis traversé des hauts et des bas. « Il y a autant de façons de vivre un divorce qu’il y a d’individus, explique-t-elle. On fait comme on peut ! Moi j’ai les enfants donc tu dois te battre. Tu dois te lever même quand tu n’as pas envie. Je sors la tête de l’eau donc ça va un peu mieux quand même. Mais il y a une période qui a été très compliquée. »

Une période difficile, qui n’a toutefois pas eu raison de l’optimisme de la comédienne. « J’aime la vie, je suis une épicurienne, l’amour fait partie de ça. Je ne suis pas devenue anti-mec. Ça ne m’a pas guérie. J’espère même me remarier », assure-t-elle.