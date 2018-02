La chanteuse Lana Del Rey aurait échappé de peu à un enlèvement

Lana Del Rey a-t-elle échappé au pire ? Comme le rapporte le site du Huffington Post, un homme en possession d’un couteau a été interpellé vendredi à Orlando, à quelques pas d’un concert de Lana Del Rey où il se rendait. Grâce à de nombreux internautes, la police de la ville avait été alertée que cet homme menaçait de kidnapper la chanteuse sur des réseaux sociaux, tel que l’explique leur communiqué publié sur Twitter.

OPD Media release on arrest of Michael Hunt, 43, who stalked, made threats against singer Lana Del Rey.



Working off a tip,OPD Officers were able to stop Hunt, who was armed with a knife, before he could get to the Amway Center. pic.twitter.com/mOsfGEwJIO