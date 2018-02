Les fils de Claude François évoquent la fille cachée du chanteur

Claude François sur un plateau de télévision, dans les années 1970. — BENAROCH/SIPA

Vous croyiez tout savoir sur Claude François ? Le chanteur vous réserve encore quelques surprises… Un documentaire qui sera diffusé sur Paris Première le 2 mars se penche en effet sur la fille cachée de Cloclo, Julie, née en 1977. Et, après la diffusion de la bande-annonce de Claude François, le dernier pharaon, ses fils ont décidé de réagir.

Le témoignage de Julie Bocquet, la fille cachée de Claude François #TPMP pic.twitter.com/UE98KBsaar — TPMP (@TPMP) February 2, 2018

Dans le documentaire, on apprend que cette fille, Julie, qui a aujourd’hui 40 ans, est née de la relation entre Claude François et une de ses fans, Fabienne, quelques mois avant la mort du chanteur. Il affirme que cette enfant a été adoptée à 2 mois, et a découvert en grandissant qui étaient ses « parents de nais­sance et notam­­ment [son] père natu­­rel, Claude François ».

« Nous n’avons jamais ressenti d’intentions déplacées de leur part »

Une demi-sœur dont les fils de Claude François et Isabelle Foret, Claude Junior et Marc François, ont déjà entendu parler. C’est en tout cas ce qu’a affirmé Fabien Lecoeuvre, le biographe de Claude François, au Figaro. Sur le compte Facebook du chanteur, ils ont affirmé que ce « récit bouleversant » les « dépass [ait] un peu tous ».

« Il ne nous appartient pas de juger les motivations de Fabienne, écrivent-ils. Tant cette dernière que Julie nous ont toujours semblé équilibrées, délicates et courtoises dans leur approche. Nous n’avons jamais ressenti d’intentions déplacées de leur part et comprenons leurs souffrances et les respectons. »