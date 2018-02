Les Spice Girls confirment «explorer de nouvelles possibilités ensemble»

De gauche à droite et de haut en bas : Melanie Chisholm, Victoria Beckham, Emma Bunton, Melanie Brown et Geri Halliwell, réunies à Londres le 2 février 2018. — Capture d'écran Instagram Victoria Beckham

Et si, cette fois, c’était la bonne ? Cela fait des années que des rumeurs circulent, assurant que les Spice Girls sont sur le point de se reformer, mais aucune ne s’est jamais concrétisée. Or, il se trouve que, ce vendredi, Victoria Beckham (Posh Spice), Melanie Brown (Scary Spice), Emma Bunton (Baby Spice) et Melanie Chilshom (Sporty Spice) se sont rendues au domicile londonien de Geri Halliwell (Ginger Spice), comme en atteste cette photo postée sur Instagram par Victoria.

Et visiblement, ce n’était pas (que) pour prendre le thé puisque l’ex-manager du girl band, Simon Fuller, aurait aussi été de la partie, selon certains médias people. Vendredi soir, elles ont confirmé que des discussions étaient bien en cours.

«C'est le bon moment pour explorer de nouvelles opportunités incroyables ensemble. Nous sommes toutes d'accord qu'il y a des possibilités excitantes de rendre justice à l'essence originelle des Spice Girls tout en renforçant notre message d'empowerment [émancipation] des femmes».

Une émission de télé en Chine ?

Le Sun évoquait dès ce jeudi la possibilité d’une « réunion d’affaire » afin d’évoquer divers projets comme une émission télé en Chine, une compilation et un talent show… Le tabloïd précise que Victoria Beckham, longtemps réfractaire à l’idée de revenir en tant que Spice Girl aurait changé d’avis à la condition de ne pas chanter.

En 2016, Melanie B, Geri Halliwell et Emma Bunton avaient envisagé de revenir à la musique en trio. Mais leur groupe, GEM, n’a jamais vu le jour. La dernière fois que les Spice Girls ont chanté toutes ensemble en public, c’était en 2012, lors de la cérémonie de clôture des JO de Londres.