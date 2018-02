Robert Wagner suspecté dans la mort de Natalie Wood

FAITS DIVERS CBS diffuse samedi un reportage sur la mort mystérieuse de Natalie Wood en 1981 et présente l’acteur comme le « principal suspect »…

Robert Wagner et Natalie Wood en 1976, au Festival de Cannes. — Patrick SICCOLI/SIPA

Le 28 novembre 1981 au matin, le corps de Natalie Wood est retrouvé au large de l’île de Santa Catalina (Californie). La veille, l’actrice de 43 ans se trouvait à bord d’un yacht avec son mari, Robert Wagner, et leur ami Christopher Walken. La police conclut alors à la noyade accidentelle.

En 2011, de nouveaux éléments ont conduit à une réouverture de l’enquête, si bien qu’en 2013, les causes du décès étaient requalifiées en « noyade et autres facteurs indéterminés ». Natalie Wood présentait effectivement des ecchymoses à un avant-bras, à un poignet et sur le cou, ce qui accréditerait la thèse d’une bagarre.

« Elle n’est pas tombée à l’eau accidentellement »

Samedi, la chaîne américaine CBS diffusera un numéro de son magazine 48 Hours consacré à l’affaire. Le lieutenant John Corina y affirme « qu’il y a assez d’indices laissant à penser que quelque chose s’est passé à bord du bateau. Je ne crois pas qu’elle se soit jetée à l’eau, ni qu’elle soit tombée accidentellement. »

Le shérif, aujourd’hui âgé de 87 ans, avance que Robert Wagner est « considéré comme le principal suspect », car il serait le dernier à avoir vu son épouse vivante. Et d’affirmer que « les détails de son témoignage ne correspondent pas à ce que racontent les autres témoins interrogés. » Robert Wagner, 87 ans, est notamment connu pour son rôle de Jonathan Hart dans la série L’amour du risque. Récemment, il a incarné ponctuellement le père d’Anthony DiNozzo dans NCIS.