Julie Bowen et son mari divorcent...Kelly Clarckson mange un piment pour relever un défi...

Vendredi 2 février

Julie Bowen et son mari divorcent

Julie Bowen et son mari Scott Phillips divorcent après treize ans de mariage. La star de Modern Family et l’investisseur immobilier s’étaient mariés en 2004 et ont eu trois enfants ensemble. Le couple n’était pas paru en public depuis un certain temps. Cette année, Scott n’a pas accompagné Julie aux Emmy Awards comme il a toujours eu l’habitude de le faire. « [Scott] m’a accompagnée chaque année, il a été d’un grand soutien et, cette année, il participait à un tournoi de tennis », a expliqué l’actrice de 47 ans à People. Une Julie Bowen qui a également déclaré que les seuls souvenirs de son mariage proviennent des trois premières années et qu’ensuite… c’est le « trou noir ».

Kelly Clarckson mord dans un piment pour relever un défi

Kelly Clarckson met du piment dans sa vie ! La chanteuse de 35 ans a accepté de relever le défi #ALSPepperChallenge. Le principe ? Défier ses amis et leur proposer de manger un piment. S’ils refusent, ils devront faire un don à la fondation de recherche sur la sclérose latérale amyotrophique (aussi appelée maladie de Charcot). Kelly Clarckson a ainsi posté sur son compte Instagram une vidéo d’elle mordant dans un piment. Glaçons et lait n’ont pas su l’apaiser, on entend l’interprète de Because Of You crier « ma bouche brûle ! ». Kelly Clarkson termine le visage rouge et en larmes, avant de défier Alicia Keys, Blake Shelton et Adam Levine. A noter que la plupart des participants relèvent le défi et font un don.

Kim K. enverra des chocolats et du parfum à ses « haters » pour la Saint-Valentin

Répondre à la haine par l’amour… La nouvelle collection du parfum de Kim Kardashian Kimoji Heart a été lancée jeudi et la star de la téléréalité sait déjà à qui elle souhaite offrir cette édition limitée [bouteille de parfum est en cœur et l’emballage est un énorme chocolat en forme de cœur] pour la Saint-Valentin. Selon E!, Kim K. voudrait inonder ses « haters » de sa création parfumée. Sur la liste des destinataires figurent les noms de toutes les personnes avec lesquelles la « it girl » a eu un clash ces dernières années. On y croise Blac Chyna, Lyndsay Lohan, Sarah Michel Gellar, Naya Rivera et Taylor Swfit. On a hâte de découvrir leur réaction !