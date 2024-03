«Pourquoi les enfants sont invisibles ? Parce que nous pensons que leurs besoins n’existent pas. Cet outil, c’est le premier qui fait référence aux besoins des enfants », félicite Edouard Durand, juge des enfants et ancien coprésident de la Commission indépendante contre l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la Ciivise. L’objet des louanges, c’est cette roue colorée, présentée ce mardi à Bobigny, à l’occasion des 22es rencontres de l’Observatoire départemental des violences envers les femmes. Une « roue de la protection », dont l’objectif est d’aider à identifier plus massivement et plus vite d’éventuelles violences sexuelles chez les mineurs et jeunes majeurs.

Point d’application sur smartphone ni de logiciel compliqué, mais un dispositif low-tech, avec trois roues qui se superposent l’une à l’autre. Au centre, la roue « Je me sens », du jaune clair au rouge vif, permet d’identifier l’état émotionnel de la personne. Le deuxième cercle va du bleu clair au violet foncé, et expose les différentes situations, des plus sereines (« Je m’entends bien avec ma famille », « Je m’épanouis à l’école ») aux plus difficiles (« Je fais des cauchemars » , « On m’a forcé à des actes sexuels »). Enfin le troisième cercle, tout en vert, expose les besoins que tout être peut ressentir : « J’ai besoin d’être protégé », « de connaître mes droits », « de prendre soin de moi ».

« Ce n’est pas un exercice facile de dire comment je me sens, et ce dont j’ai besoin. Cet outil peut permettre d’aider à tirer des fils », déclare Clélie Pellottiero, cheffe de service adjointe de l’Aide sociale à l’enfance, devant le public rassemblé à la Bourse départementale du travail Clara-Zetkin, essentiellement des professionnels et professionnelles.

« Ça a été pour elle, la rupture, le déclic »

L’Amicale du Nid, une association qui lutte contre la prostitution, et le Lao Pow’Her, un centre à Bagnolet qui aide les jeunes femmes victimes de violences, ont testé l’outil, et rapportent des exemples concrets où il a fonctionné. Ce fut le cas pour Farah, une jeune femme qui avait fugué pendant plusieurs semaines et était prostrée à son retour dans son centre d’accueil. « Farah a pu dire qu’elle se sentait coupable. Qu’elle recevait des propositions d’inconnus sur les réseaux sociaux. Et qu’elle avait besoin de comprendre comment elle en était arrivée à recourir à la prostitution », raconte Marie Pellieux, directrice adjointe de l’Amicale du Nid 93.

Pour Salma, une jeune femme arrivée à l’âge de 20 ans au Lao Pow’Her, qui était quasiment séquestrée par un homme qui la violait et lui interdisait de sortir, l’outil a permis de mettre des mots sur des violences, mais aussi des besoins. La jeune femme avait d’abord été covictime de violences conjugales dans son enfance, en voyant sa mère les subir. Elle avait fui le domicile le jour où les services sociaux avaient décidé de son placement et était tombée sur cet homme, qui la violentait. « Monsieur lui a un jour donné un énorme coup de poing dans ses parties génitales, à tel point qu’elle avait fait une fausse couche, raconte Amandine Maraval, directrice du Lao Pow’her. Elle a choisi la case : "On m’a forcé à des actes sexuels". Ça a été pour elle, la rupture, le déclic. » Plus tard, la jeune femme exprimera ses besoins de « prendre soin d’elle », et d’aller chez le coiffeur notamment, grâce à cet outil.

« On attend des personnes dont le langage a été bafoué qu’elles soient les premières à parler. On attend quelque chose d’impossible », rappelle Edouard Durand, en pointant en creux la responsabilité de la société, trop souvent dans le déni de ces violences. Parce que les victimes n’ont pas forcément besoin de parler, mais juste de montrer telle ou telle case, cet outil facilite grandement l’expression de celles qui ont vécu le pire.