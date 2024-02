Barack Obama sur scène à la Défense au mois de mars

Non, il ne faut pas s’attendre à le voir sortir de la station de RER avec son petit attaché-case et son pardessus pour aller boursicoter avec ses collègues de l’open space. Pas plus qu’il ne va faire un stand up géant à la nouvelle Arena. Si Barack Obama se rend à la Défense, c’est en invité de prestige.

Du 13 au 15 mars se tiendra dans le quartier d’affaires le POwR Earth Summit. Et c’est à l’occasion de cet événement, qui se présente comme « le plus grand rassemblement sur la transition énergétique en Europe », que l’ancien président des Etats-Unis fera un saut dans les Hauts-de-Seine.

Une « rock star » pour ouvrir trois jours de conférence

En effet, Barack Obama a été convié à participer à l’inauguration de cette conférence de trois jours afin de participer aux discussions sur l’environnement.

Pour justifier cette invitation, l’organisation, citée par Le Parisien, avance le besoin d’un « casting international un peu rock star ». Aussi qui de plus approprié que celui qui a ringardisé la quasi-totalité des chefs d’Etat du monde pour son « Fresh style » ?

Selon les organisateurs, Obama incarne « la personnalité internationale la plus légitime » avec son Clean Power Plan lancé en 2015 et qui vise à réduire les émissions américaines de CO2 liées à la production d’électricité.

Des places chères, rares et quasi inaccessibles

Les fans du président américain risquent toutefois d’être déçus car il sera difficile d’assister à sa prestation qui aura lieu à l’amphithéâtre Séquoia qui ne compte que 1.175 places déjà réservées à une brochette d’invités et dont les places coûteront entre 650 et 3.300 euros.

Avec la participation du mari de Michelle, les organisateurs de l’événement espèrent mobiliser les acteurs de l’énergie en France et en Europe, « avec les plus hautes ambitions, autour de l’accélération de la transition énergétique ».