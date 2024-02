Les syndicats pas d’accord avec les annonces sur les malaises dans le métro

Le principal syndicat de conducteurs de la RATP a fait part de sa vive désapprobation après l’annonce de Valérie Pécresse sur la fin de l’obligation pour les métros de s’arrêter en cas de malaise d’un voyageur jusqu’à l’arrivée des secours, un changement pourtant soutenu par le Samu.

Pour FO-RATP, syndicat numéro un chez les conducteurs du métro, la mise en œuvre de ces principes traduit « une réorientation des tâches, anxiogène, déshumanisante et dévalorisante ». « C’est une posture politique qui répond à des injonctions de production pour les Jeux olympiques et paralympiques et qui à terme vise à mettre en difficulté professionnelle les agents de la RATP », a déploré FO-RATP dans un tract.

« Remise en cause de notre droit de porter assistance »

« Si le malaise n’est pas traité correctement ou que la personne décède, ce n’est sûrement pas Madame Pécresse qui sera en garde à vue ! », s’est inquiété le syndicat. « Nous n’accepterons aucune obligation, ni remise en cause de notre droit de porter assistance ».

Du côté d’IDFM, on assure qu’un dialogue social est en cours pour discuter des modalités de la mesure. Ce dialogue doit ensuite se décliner ligne par ligne au mois de mars, pour une mise en place en juin, « avant les Jeux olympiques ». Une échéance confirmée par le RATP qui assure que les formations « de l’ensemble des conducteurs de métro et de RER, ainsi que des agents des gares et stations » vont commencer d’ici quelques semaines.