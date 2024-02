A Paris, elles pullulent, détectables avec leur ouverture à code, et souvent accrochées de manière sauvage sur le mobilier urbain. Les boîtes à clé ont envahi l’espace public, au même rythme que les locations Airbnb. Un phénomène que la mairie cherche à endiguer, avec l’adoption au dernier Conseil de Paris, début février, d’un texte décrétant « l’interdiction d’accrocher des boîtes à clés et tout autre dispositif de stockage dans l’espace public ». Une manière pour l’exécutif de lutter indirectement contre Airbnb, accusé de gonfler le nombre de logements vacants, dans un marché hypertendu.

« Pour nous il s’agit de devancer un phénomène qui n’est pas massif pour l’instant (comme à Marseille ou Annecy), mais avec les JO qui arrivent, on voulait prévenir le risque de voir le phénomène se multiplier », explique à 20 Minutes Barbara Gomes, conseillère déléguée en charge de l’encadrement des loyers, des plateformes locatives et de la protection des locataires.

La RATP propose ce service dans cinq stations

Mais dans cette équation, un autre acteur public semble prendre un chemin… strictement inverse. La RATP développe depuis 2022 un système de boîtes à clés qui a selon elle pour but « de faciliter le quotidien ». Cinq stations de métro (Denfert-Rochereau, Montparnasse-Bienvenüe, Hôtel de Ville, Etienne Marcel et Opéra) proposent ce service via un partenaire, Monkey Locky. La RATP aurait-elle décidé d’arranger Airbnb et les autres services de locations saisonnières ?

La régie des transports parisiens a décliné notre demande, renvoyant à son communiqué daté d’octobre 2022. Celui-ci indique que ce service de consigne à clés peut servir pour les « échanges de clés en toute sécurité pour la famille, en solution de dépannage pour des amis, entre étudiants/colocataires, pour le prêt ou la location de votre appartement ».

Côté Ville de Paris, on semble embarrassé. « La RATP nous assure que le but premier n’est pas de favoriser les meublés de tourisme. Cela sert aux babysitters, aux personnes qui viennent faire le ménage, etc. Nous avons prévu d’en discuter avec elle, pour être sûrs que ce service n’aille pas dans le sens d’un accès simplifié aux meublés de tourisme. Mais de toute façon nous n’avons pas le pouvoir de décider là-dessus », explique Barbara Gomes. Difficile de savoir si ces discussions freineront l’essor des boîtes à clés.