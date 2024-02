Duvets, Bières, cartes… Les agriculteurs attendent Macron devant le salon

Au Salon de l’agriculture,

Ceux-là ne devraient pas être en retard pour l’ouverture du Salon international de l’agriculture, demain matin. Ce vendredi soir, une centaine d’agriculteurs se sont retrouvés, à l’appel de la FNSEA et des Jeunes agriculteurs, devant les portes du Parc des Expositions, à Paris.

Le soleil n’est pas encore totalement couché sur la porte de Versailles que les barbecues géants fument déjà. Sur l’esplanade du 9 novembre 1989, encerclée par les tracteurs, une sono balance du ABBA pendant que les agriculteurs sirotent un premier verre, récompense d’une journée à défiler dans les rues de la capitale. « On attend l’arrivée d’Emmanuel Macron de pied ferme. Il a des comptes à rendre », explique un manifestant en agitant son t-shirt imprimé pour l’occasion.

« Chacun fait comme il peut »

Oui, sauf que le président de la République ne devrait pas être là avant 15 heures, et il y a une nuit à passer… Si certaines fédérations, comme celle du Centre-Val-de-Loire, ont prévu un retour en bus dans la nuit, ce n’est pas le cas de tout le monde. Anne-Claire et Magali, venue de Chartres, annoncent la couleur : « Chacun fait comme il peut. »

Les barbecues sustentent et réchauffent les manifestants. Paris, le 23 février 2023. - R.Le Dourneuf / 20 Minutes

D’autres fédérations ont prévu de faire dormir leurs adhérents dans le bus. Ce sera le cas de Bruno, venu de Normandie : « On va être un peu serrés mais on a tout ce qu’il faut. J’ai pris mon casque pour échapper aux ronflements des voisins. On a même des cartes pour jouer si jamais on ne trouvait pas le sommeil. »

« On va essayer de faire traîner la soirée »

Au moins lui sait où il va dormir. Ce n’est pas le cas de Véronique et Benoît, venus des Ardennes, où ils sont céréaliers. Tout en finissant le sandwich-saucisse qui vient de leur être servi, ils ignorent leur point de chute. « On va essayer de faire traîner la soirée le plus longtemps possible », confie Véronique en regardant sa fille Juliette, venue avec eux et destinée à reprendre l’exploitation.

Véronique, Juliette et Benoît ne savent pas encore ou dormir, mais ils ont trouvé à manger. C'est déjà ça de pris. Paris, le 23 février. - R.Le Dourneuf / 20 Minutes

Peut-être pourront-ils demander la clé de la chambre d’hôtel d’Edouard, qui a réservé dans le 16e arrondissement et qui hésite à l’occuper : « Je réalise que c’est hyper loin en fait. Ça paraissait moins sur Google Maps… En même temps, c’est tout ce que j’ai trouvé dans mes moyens. »

La nuit risque d’être fraîche

Ils peuvent sinon demander de l’aide à Baptiste, un agriculteur venu en voiture de Normandie et qui compte bien passer la nuit sur place. « J’ai vu qu’il allait faire froid alors j’ai acheté une petite bouillotte électrique sur Internet. Ça se branche sur l’allume-cigare. J’espère qu’elle marche et surtout qu’elle ne va pas me cramer la batterie », avoue-t-il dans un grand éclat de rire. Météo-France annonce un ressenti de 3 °C pour la nuit.

Les jeunes Bretons vont se serrer dans leur mini-bus pour passer la nuit. Paris, le 23 février 2023. - R.Le Dourneuf / 20 Minutes

Une chose est sûre, il n’y a plus de place dans le minibus de Marin, Kerrian, Jason, Aurélien, Jérémy et Maxime. Ces six copains, tous la vingtaine, sont venus de leur Ille-et-Vilaine où ils sont salariés ou en formation agricole. Chaussettes chaudes et sacs de couchage, ils sont équipés. Et comptent beaucoup sur la chaleur corporelle des copains et sur l’alcool pour passer la nuit.

Chauffage dans la cabine pour Amandine

Elle aussi est équipée, mais dormira toute seule. Amandine fait partie, avec son tracteur, du convoi qui a défilé dans Paris et qui stationne désormais devant l’entrée du Salon. Si elle ne craint pas le froid, elle n’écarte toutefois pas l’idée d’allumer une ou deux fois le moteur dans la nuit pour réchauffer son nid. De toute façon, la nuit sera courte : « On fait un turn-over pour surveiller les tracteurs donc quand ce sera mon tour, il faudra bien sortir. »

Finalement, ceux qui seront le plus au chaud restent Marcel, Julien et Chloé, qui vont dormir à l’intérieur du salon. Exposants, ils présentent trois de leurs vaches laitières, qui viennent du Cantal.

« Du courage, du courage, du courage »

On ne sait pas encore lequel des trois sera de garde pour surveiller et soigner les animaux pour qu’ils soient « impeccables » à l’ouverture des portes samedi matin, mais les deux autres profiteront de la chaleur des bêtes. « Pour tout le monde, il faudra du courage, du courage et du courage, rajoute Baptiste. Et quand on est agriculteur, on n’en manque pas ! »

Du courage, il en faudra aussi à Emmanuel Macron. Car ces braves de la nuit devraient lui réserver un accueil glacial.