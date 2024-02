Dati met la pression pour classer la tour Eiffel aux monuments historiques

Rachida Dati vient de trouver un nouveau dossier pour mettre un tacle à la maire de Paris Anne Hidalgo. La ministre de la Culture a plaidé jeudi pour que la tour Eiffel soit classée monument historique, ce qui selon elle doit permettre à l’État « si nécessaire d’engager des travaux d’office ».

« Aujourd’hui la tour Eiffel n’a pas de protection suffisante », a-t-elle écrit sur X, à l’issue d’un quatrième jour de grève des personnels du célèbre monument parisien.

Une démarche pouvant être faite aussi par le ministère

La fameuse tour, emblème de Paris inauguré pour l’Exposition universelle de 1889, est seulement inscrite à l’inventaire des monuments historiques depuis 1964, ce qui offre un niveau de protection moindre. La démarche peut être lancée par la Ville de Paris, propriétaire du monument, mais aussi par les services de la préfecture ou encore du ministère de la Culture lui-même. « Je ne comprends pas ce qui retient la Maire de Paris d’initier cette démarche », a écrit Rachida Dati, par ailleurs maire du 7e arrondissement – celui de la tour Eiffel – et principale adversaire d’Anne Hidalgo dans la capitale.

La ministre a en outre publié la copie d’un courrier de février 2022 où elle avait plaidé auprès de la Mairie de Paris pour que l’ensemble du Champ de Mars, y compris la tour Eiffel, soit classé monument historique.

Pour mémoire, lorsque j'avais demandé en tant que @mairie7 la protection du #ChampdeMars, #AnneHidalgo avait déjà refusé de saisir le @MinistereCC. Pourquoi ? Cette démarche irait-elle à l'encontre de ses projets irréalistes sur l'axe #Trocadero #TourEiffel #ChampdeMars ? pic.twitter.com/6UEa12pLyn — Rachida Dati ن (@datirachida) February 22, 2024

Rachida Dati a donc soulevé le sujet après quatre jours de fermeture de la tour aux touristes, en raison d’une grève au sein de la Société d’exploitation de la tour Eiffel (Sete). L’intersyndicale chez l’exploitant reproche à la mairie une gestion financière non viable et des lacunes dans l’entretien du monument. Alors que son concepteur Gustave Eiffel recommandait, pour éviter la rouille du fer, de repeindre la tour « tous les sept ans », elle n’a plus connu de repeinte complète depuis 2010. Une campagne de rénovation lancée en 2019 n’est pas encore allée à son terme en raison de la pandémie de Covid-19 et de surcoûts imprévus après la découverte de traces de plomb.

La grève pourrait par contre trouver prochainement une issue. Des premières négociations sérieuses et une offre de la direction sur les rémunérations ont eu lieu jeudi. Débutées à 14 heures, elles se sont prolongées jusqu’en début de soirée, a indiqué la déléguée syndicale FO Nada Bzioui. L’intersyndicale doit se réunir ce vendredi à 09h30 pour décider des suites du mouvement.