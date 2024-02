La Tour Eiffel fermée ? Voici cinq spots pour une vue de ouf sur Paris

Ce jeudi, la Tour Eiffel est fermée pour un quatrième jour d’affilée en raison d’une grève de ses personnels. Pire, elle serait même à deux doigts (sans doute un peu plus) de s’effondrer à cause de problèmes de corrosion.

Louper la vue de Paris depuis les hauteurs de la Dame de fer est un crève-cœur pour les touristes. Pour soulager leur douleur, 20 Minutes vous propose cinq spots alternatifs pour admirer la capitale depuis les hauteurs.

La tour Montparnasse : Le plus évident

C’est un peu la petite sœur moche de la tour Eiffel. Deuxième monument le plus haut de Paris, avec ses 209 mètres de hauteur, elle offre, elle aussi, une vue à 360 degrés sur la capitale et une vue imprenable sur les monuments du centre de la ville comme Notre-Dame de Paris, le dôme des Invalides ou le Panthéon.

Si sa terrasse panoramique est fermée pour le moment, son observatoire au 59e étage, atteignable en vingt secondes grâce à des ascenseurs supersoniques, reste ouvert aux curieux. Surtout, la tour offre un double avantage par rapport à sa grande sœur : On peut y admirer la Tour Eiffel, sans avoir à subir la vision de ses propres lignes et couleurs à l’esthétique des plus contestées.

Le Sacré-Cœur : Le plus romantique

Contrairement à la tour Montparnasse, vous n’y croiserez pas que des touristes. En effet, les Parisiens restent férus de ce spot qui offre à la fois une vue extraordinaire de Paris (à tester au coucher du soleil) dans un des quartiers, à l’affluence digne de Disneyland certes, les plus bucoliques et photogénique de la ville.

On peut aussi faire de la corde à sauter depuis les escaliers du Sacré-Coeur. - OLIVIER JUSZCZAK/20 MINUTES

Après un petit tour du village de Montmartre, quelques photos de la basilique, il fait bon s’asseoir sur les escaliers et profiter des toits de Paris en écoutant un étudiant qui joue de la guitare ou en regardant un jongleur faire son numéro.

L’Arche de la Défense : Le plus carré

Sans doute l’un des spots les plus clivants. Haut de 110 mètres, la « Grande Arche de la Fraternité » offre, grâce à sa position légèrement surélevée par rapport à Paris, une vue unique sur l’ouest de la capitale et l’Arc de Triomphe.

Depuis son rooftop, il est également possible d’admirer le plus grand quartier d’affaires d’Europe et de voir fourmiller les centaines de milliers d’employés qui l’animent au quotidien. Un spectacle singulier au milieu des grandes tours plantées entre les dalles du quartier.

Bon, il faut quand même aimer les lignes, les angles droits et le béton pour vraiment y trouver son plaisir, d’autant que pour s’y rendre, il faut sortir de Paris et traverser un quartier qui n’a pour intérêt que le gigantesque centre commercial des Quatre temps. C’est un style.

La terrasse des Galeries Lafayette : Le plus shopping

En plein cœur de Paris, sur le boulevard Haussmann, le « rooftop » des Galeries Lafayette est une respiration dans un quartier qui vit à 100 à l’heure.

Une bouffée d’autant plus nécessaire qu’on y accède le plus souvent après avoir arpenté les étages de l’immense magasin, passant d’un thème à l’autre, d’une musique à l’autre tout en poussant un ou deux visiteurs sur le passage.

Mais une fois sur ce toit, le dos de l’Opéra Garnier, qui semble plus gigantesque que jamais offre un répit salvateur après des heures de shopping.

Le restaurant Pedzouille La Grange : Le plus gustatif

Admirer, c’est bien. Se sustenter, c’est encore mieux. Surtout quand on peut le faire au calme qu’offrent le sud du 15e arrondissement et la terrasse du restaurant Pedzouille perché sur le toit du Novotel de la porte de Versailles.

Malgré le périphérique à quelques encâblures et le Parc des Expositions sous votre nez, le lieu reste d’une tranquillité étonnante et propice à la dégustation de quelques amuse-gueule bien mérités. Un verre à la main et à l’abri de plexiglas, vous profiterez d’une vue sur le sud ouest de Paris. Un lieu parfait pour les adeptes d’Instagram.