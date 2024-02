Non, la mairie de Paris ne va pas remplacer les écoles privées par des HLM

La mairie de Paris voudrait remplacer les écoles privées par des HLM. C’est ce que de nombreux internautes semblent craindre depuis quelques jours sur les réseaux sociaux.

En substance, la mairie de Paris prévoirait de transformer sept écoles privées en logements sociaux. Une annonce qui soulève les cœurs de l’opposition parisienne et des défenseurs de l’école privée (principalement catholique). Un emballement peut-être un peu précipité puisque l’affaire est un peu plus complexe qu’elle n’y paraît. Explications.

Des établissements ciblés dans le PLU

Dans le dernier PLU (Plan local d’urbanisme) sur lequel travaille la municipalité actuellement, la mairie de Paris a identifié 937 emplacements susceptibles de devenir des « zones réservées pour le développement de logements spécifiques, notamment des logements sociaux (LS) ou des logements en bail réel solidaire (BRS) ».

Des bâtiments de plus de 1,000 m2 dans des zones déficitaires en logements sociaux ont notamment été « pastillés ». Or, parmi ces 937 « pastilles » figurent sept établissements d’écoles privées sous contrat avec l’Etat.

D’où l’ire de certains opposants comme Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement, ou d’Aurélien Véron, porte-parole du groupe « Changer Paris », qui voient déjà les établissements scolaires transformés en HLM.

« Envoyer un signal pour limiter l’appétit des promoteurs »

En réalité, ces pastilles représentent des bâtiments qui pourraient voir, en cas de projet de construction, de rénovation significative ou encore d’agrandissement et de surélévation, leurs propriétaires obligés d’affecter une part de leur surface (de 30 à 100 %) à des logements sociaux.

Une mesure destinée à la fois à atteindre l’objectif des 40 % de logements sociaux fixé par la Mairie de Paris d’ici 2035 et « d’envoyer un signal pour limiter l’appétit des promoteurs immobiliers », concède le cabinet d’Emmanuel Grégoire, premier adjoint d’Anne Hidalgo en charge de l’urbanisme à nos confrères du Parisien.

S’il se défend de vouloir transformer ces écoles, Emmanuel Grégoire a précisé sur X, que « si une de ces écoles doit fermer, elle devra être transformée en logements pour des familles. C’est un outil pour lutter contre la spéculation, pas pour mettre des enfants dehors ».

Une mesure qui ne limiterait pas les travaux de rénovation

Des arguments pas convaincants pour les opposants, qui craignent une dévaluation de la valeur de ces bâtiments et une « épée de Damoclès au-dessus des collèges visés » selon Aurélien Véron, cité par le quotidien : « Les propriétaires ne voudront plus faire de travaux et préféreront abandonner l’établissement. »

Si la mairie de Paris se défend d’une attaque ciblée contre le privé, elle assure que les écoles pourront poursuivre leur activité sans interruption, et réaliser des travaux de mise aux normes (notamment en matière d'accessibilité, de sécurité, d’isolation ou encore d’adaptation) mais sans changement de destination. « Il ne s’agit donc aucunement de transformer immédiatement des collèges en logements sociaux. »

Une mesure votée en décembre prochain

« Il ne s’agit en aucun cas d’empêcher les établissements de se mettre en conformité avec la loi. Si les directeurs doivent construire des classes pour faire perdurer leur activité, ils pourront le faire », confirme le cabinet d’Emmanuel Grégoire.

Surtout, cette mesure n’est, pour le moment, qu’hypothétique puisque le PLU est actuellement soumis à une enquête publique jusqu’au 29 février. Il devra faire l’objet d’un vote définitif du Conseil de Paris en décembre 2024. En attendant, la mairie assure continuer le dialogue avec les propriétaires.