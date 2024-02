Des athlètes paralympiques proposent leur logement adapté PMR pour les JO

A la recherche d’un appartement accessible pendant les Jeux ? Sofyane Mehiaoui, basketteur fauteuil français et Axel Allétru, nageur handisport, proposent en partenariat avec Airbnb de prêter leur logement accessible aux personnes à mobilité réduite le temps d’une nuit pendant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris.

Le but de l’opération ? Donner accès à tous et toutes aux logements de la plateforme et renforcer l’inclusion, une volonté commune du géant de la location entre particuliers et du comité d’organisation.

Des logements accessibles qu’aux personnes en fauteuil roulant

Airbnb ouvrira mercredi prochain, le 28 février, à 16 heures, la nuit du 10 août pour séjourner chez Axel Allétru à Lille et permettra à l’heureux élu d’assister à la finale de handball masculine qui aura lieu le 11 au stade Pierre Mauroy, en compagnie de l’athlète. Il y aura aussi la possibilité de séjourner gratuitement chez Sofyane Mehiaoui, la nuit du 7 septembre à Paris, dans le 17e arrondissement, et de l’accompagner à la finale féminine de basket-fauteuil, le 8 septembre à l’Accor Arena.

Sofyane Mehiaoui, basketteur fauteuil, a décidé de mettre son appartement accessible PMR, sur Airbnb. - ©marine-burucoa

La plateforme, qui veut profiter des Jeux paralympiques pour rappeler qu’il a une catégorie de logements inclusifs, disponibles pour les PMR, précise que les conditions de sélection seront particulièrement strictes et que ces deux logements ne seront accessibles qu’aux personnes en fauteuil roulant. « C’est une première pour nos deux sportifs, qui mettent à disposition leur logement », précise encore la plateforme.