En pleines vacances scolaires, la Tour Eiffel en grève

Des visiteurs invités à décaler leur visite. L’accès à la Tour Eiffel est perturbé ce lundi en raison d’une grève d’une partie du personnel. Les visiteurs déjà munis de billets sont invités à consulter leur messagerie, indique la Sete, la société d’exploitation du monument parisien.

Les syndicats sont toujours inquiets de la gestion de la Mairie de Paris, qui possède 99 % du capital de la Sete. « Les visiteurs vont peut-être souffrir, on est vraiment désolés, mais c’est pour garantir une qualité de visite optimale pour les années à venir », a déclaré Stéphane Dieu, délégué CGT des salariés de la Tour Eiffel, à nos confrères de France Info.

Les syndicats déplorent des problèmes d’entretien du monument, ainsi qu’une augmentation de la redevance perçue par la municipalité, alors que les comptes ne l’autorisent pas, selon eux. « On demande un plan tenable, cohérent pour l’avenir financier et économique de la tour. Cela veut dire une redevance qui n’ampute pas sur la masse salariale, qui permet quand même de moderniser les ascenseurs, de maintenir les projets de travaux et de peinture », a expliqué Anne-Sophie Gomes Da Silva, membre du bureau syndical CGT tour Eiffel, citée par BFM Paris Ile-de-France.

Une grève avait déjà été organisée le 27 décembre pour les mêmes motifs.