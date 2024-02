Que sait-on de l’homme qui a tiré pendant un concert à Bercy ?

Lors d’un concert de la chanteuse italienne Laura Pausini ce lundi soir à l’Accor Arena de Bercy, un homme a été interpellé après avoir tiré 17 balles sur une vitre blindée de la salle de spectacle. Le suspect a fait usage à plusieurs reprises d’une arme de poing de calibre 7,65 mm, selon le parquet de Paris, interrogé par 20 Minutes. On fait le point.

Aucun blessé signalé

« Aucun blessé n’a été signalé, 17 impacts ont été constatés sur le vitrage, 11 douilles ont été retrouvées au sol », précise une source policière. Selon le ministère public, les agents de sécurité sont parvenus à convaincre le suspect de ranger son arme et ont réussi à le maîtriser. Un couteau et un tournevis ont également été trouvés sur lui.

L’homme a tiré sur la porte à triple vitrage blindé d’une issue de secours de l’Accor Arena. Fort heureusement, aucun blessé n’est à déplorer et la police a pu interpeller l’individu qui a déclaré « être en accord avec le rappeur Booba et les agriculteurs et vouloir changer le monde », d’après la source policière.

Une enquête confiée à la police judiciaire

Selon le parquet, l’homme, né en juin 2003, a été placé en garde à vue ce lundi à 19h50, pour les infractions de tentative de meurtre, dégradation, détention de produits stupéfiants, détention d’arme de catégorie B et de catégorie D.

Les investigations ont été confiées au 2e district de police judiciaire.