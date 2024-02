C’est possible d’inspecter tous les balcons avec vue sur Seine avant les JO…

Et si la solution pour voir l’extraordinaire cérémonie d’ouverture sur la Seine promise par Paris-2024 était de trouver un copain/tonton/collègue avec un balcon vue sur Seine ? Oui mais voilà, aura-t-il fait vérifier la solidité et la sécurité de cet espace privilégié ? « Aujourd’hui, ce qui attire notre attention, c’est le potentiel usage anormal des logements, avance Olivier Princivialle, président de la Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim) Grand Paris. Les Jeux seront une fête. C’est normal qu’il y ait un grand nombre de spectateurs mais les immeubles, ceux qui ont 150 ans, mais aussi les plus récents ne sont pas adaptés pour des excès. Et c’est dans ces cas-là qu’on génère des risques importants, pas quand monsieur et madame tout-le-monde se postent à leur balcon », comme ils le feraient pour déguster leur café du matin.

Surcharge du balcon et comportements inappropriés des usagers avaient été exclus dans l’effondrement du balcon à Angers qui avait tué sept personnes et marqué les mémoires. Mais pour les JO et plus particulièrement lors de la cérémonie d’ouverture qui doit se dérouler sur la Seine, ce sont les craintes principales de la Fnaim et de l’Unis qui alertent sur de possibles effondrements de balcons en plein show. Sans oublier les garde-corps défaillants. « Les pouvoirs publics n’ayant pas pris position sur ces sujets, nous alertons les propriétaires des immeubles et les occupants pour qu’ils signalent un potentiel désordre technique, qu’on puisse intervenir et procéder aux réparations avant les Jeux olympiques ». Mais est-ce vraiment réalisable d’ici au 26 juillet ?

Quelles solutions de vérification ?

« On a identifié deux risques : le plus fréquent est celui d’un détachement de garde-corps mal scellé sur la façade, qui pourrait faire basculer les personnes de leur fenêtre ou de leur balcon. Le second, c’est la surcharge sur les balcons qui pourrait entraîner un effondrement de cette partie-là », expose le spécialiste de l’immobilier. La préfecture de police de Paris, même si elle ne se considère « pas compétente » pour traiter le sujet, « travaille néanmoins à une réponse avec ses partenaires », notamment la mairie de Paris, qui n’a pas répondu aux sollicitations de 20 Minutes.

« Tout le monde peut faire un contrôle visuel de ces ouvrages privatifs, précise Olivier Princivialle. Il est possible de voir s’il y a une fissure, un morceau de ciment manquant ou si le garde-corps est descellé. Poussez-le avec la main. S’il y a du jeu, prévenez le gestionnaire de l’immeuble pour le faire réparer ». En un mot, Parisiens disposant d’un balcon vue sur Seine ou de fenêtres option garde-corps avec vue plongeante, ouvrez l’œil.

Vers un accès limité ?

Car, il ne faut pas l’oublier, les syndicats de copropriété, en cas d’accident, sont en première ligne concernant la responsabilité civile, voire pénale. « Même si le ravalement a été fait récemment, ils ne sont pas tous identiques, certains consistent seulement en un coup de peinture, d’autres permettent un isolement thermique par l’extérieur, certains permettent de changer les garde-corps. Bref il n’y a pas de règle générale », résume le président de la Fnaim. Et pas de contrôle technique de ces ouvrages non plus, une solution préconisée dans le rapport « Balcons, points de vigilance », établi en 2019 par Jean-Pierre Thomas. L’expert confie d’ailleurs au Parisien que le sujet est totalement légitime car « les mouvements de foules qui sautent, qui manifestent leur joie sur les balcons vont représenter des sollicitations ».

Faut-il alors, comme pour la jauge des spectateurs passée de 600.000 à 300.000 personnes sur les quais hauts pour la cérémonie d’ouverture, limiter l’accès à ces spots de privilégiés ? Compliqué pour le président de la Fnaim, qui a sollicité la préfecture de police de Paris, mais craint qu’elle ne porte pas atteinte aux droits de propriété. « On peut concevoir aussi que quand on a la chance de posséder un appartement face aux lieux des cérémonies ou des épreuves, ce serait dommage de ne pas en profiter. Il faut donc arriver à concilier les deux », tempère Olivier Princivialle. Et ne pas perdre de temps. « Tous les immeubles ne nécessitent pas des vérifications des ouvrages par l’extérieur. Avec toutes les bonnes volontés des occupants, des propriétaires, des syndics et des gestionnaires d’immeubles, on peut relever ce défi », conclut-il.