Une élue parisienne siège avec un nourrisson dans les bras

«Merci de m’avoir permis de rentrer en séance avec ma petite fille qui a trois mois et qui n’est pas encore gardée. » Léa Vasa, conseillère déléguée Les Ecologistes, a ému et réjoui le Conseil de Paris ce vendredi 9 février, en intervenant en séance (et pour la première fois) avec son bambin dans les bras, précisant que ce n’était « pas conventionnel », mais disant savoir « l’assemblée bienveillante ».

Celle qui officie auprès de l’adjoint à la Maire chargé de la transition écologique, et qui intervenait au sujet de l’aménagement de deux radeaux végétalisés sur le canal de l’Ourcq à Grand Gabarit à Pantin, en a profité dans son introduction pour rappeler la difficulté de « concilier les fonctions d’élue avec la vie de parent », et de suggérer au Conseil de Paris d’inscrire la possibilité pour les élus de venir avec leurs bébés « notamment lorsqu’ils sont allaités ». Un nouveau-né qui connaît des pics de croissance peut réclamer le sein parfois toutes les 30 minutes, difficile donc parfois de le faire garder.

« Franchement, ça fait partie de la vie »

« Le sujet qu’il y a derrière, c’est que vous allez pouvoir prendre votre vélo depuis Paris et jusqu’au Mesnil-Aubry dans le Val-d’Oise, en passant par un lien agréable (…) en voyageant avec les canards, à vélo ou à pieds », a expliqué Léa Vasa, en remettant de temps en temps sa tétine au poupon.

Conseillère en charge de l’encadrement des loyers, l’élue communiste, qui était juste à sa droite, a trouvé la scène « à la fois touchante et politique » : « Le statut des élus est encore plus qu’imparfait sur cette question. Sans doute le fruit d’une histoire où les hommes ont longtemps eu le monopole de l’activité politique », ajoute la conseillère. Porte-parole du groupe Changer Paris, à droite, Aurélien Véron estime que « lorsqu’un élu ou une élue ne peut vraiment pas s’organiser, pourquoi pas venir avec son nouveau-né en séance. Des collègues sont certainement prêts à prendre le relais en cas de pleurs pour ne pas troubler les débats. Mais franchement, ça fait partie de la vie ».

Quand @VasaLea intervient au conseil de Paris avec son bébé dans les bras. Rien vu d'aussi touchant depuis le mariage en porte-bébé célébré par mon adjoint de l'époque @Boniface_NCho ! pic.twitter.com/X94UbpRzsq — Ariel Weil (@ArielWeilT) February 9, 2024

Texte adopté à l’unanimité

« Bravo pour votre première délibération », a conclu à la fin de l’intervention la présidente de séance, Olivia Polski, avant de mettre aux voix le texte… adopté à l’unanimité. La force de persuasion des nourrissons ?

Si la scène semble avoir été très bien accueillie par le Conseil de Paris, ce n’est pas toujours le cas ailleurs. Au Japon, une députée avait été critiquée pour avoir siégé avec son bébé. Et la même histoire au Parlement en Espagne avait provoqué les foudres du ministre de l’Intérieur. Les conseillers et conseillères de Paris sont peut-être plus bébés-friendly.