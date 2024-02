Des cantines scolaires ouvertes en été à Paris pour les plus modestes

Et si les cantines scolaires servaient aussi l’été, pour celles et ceux qui ne partent pas en vacances et n’ont pas les moyens d’aller au restaurant ? Selon nos informations, le Conseil de Paris devrait acter le principe de l’ouverture de certains restaurants collectifs municipaux durant la période estivale.

L’initiative fait suite à un vœu du groupe communiste, qui souhaite que les élus et élues étudient « la possibilité d’ouvrir une cantine par arrondissement, sur une partie des vacances estivales, pour accueillir les familles aux revenus les plus modestes ». Ce vœu devrait être voté par l’exécutif, qui nous a fait cette réponse : « En fonction des publics, nous étudierons la possibilité d’ouvrir nos restaurants collectifs municipaux en lien avec les arrondissements et les équipes volontaires. »

Le nombre de bénéficiaires de l’aide alimentaire a triplé en dix ans

Selon la mairie, l’ouverture de cantines scolaires l’été « va dans le sens de ce qui est déjà engagé par la Ville, notamment avec le restaurant administratif de l’Hôtel de Ville qui accueille des associations pour des distributions de repas le soir sur place ». En décembre, une délibération avait par ailleurs été votée pour identifier de nouveaux lieux pouvant être partagés ponctuellement avec les associations parisiennes.

Le nombre de bénéficiaires de l’aide alimentaire a triplé en dix ans, et s’est accru ces derniers mois en raison de l’inflation. Le texte des communistes argue que cette baisse de pouvoir d’achat « entraîne une profonde crise de l’alimentation durable et biologique » et avance que l’ouverture de cantines scolaires l’été vise aussi à soutenir « le développement d’une agriculture durable locale à proximité de la Ville » et peut « garantir aux producteurs des débouchés pérennes ainsi que des prix stables ».