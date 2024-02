La votation sur les SUV à Paris entachée de problèmes d’organisation

Des gens renvoyés vers d’autres bureaux de vote, des informations contradictoires et des personnes découragées de voter : la votation sur les SUV organisée dimanche par la Mairie de Paris, si elle s’est avérée une victoire du côté du résultat, s’est révélée en partie chaotique du côté de l’organisation, selon plusieurs témoignages concordants que nous avons récoltés.

C’est le cas d’Amélie, 42 ans, mère de deux enfants, qui est arrivée à la mairie du 17e vers 18h30 après avoir vérifié la domiciliation de son bureau de vote sur la carte en ligne fournie par la Mairie de Paris. L’adresse qu’elle entre dans le moteur de recherche lui indique donc de se rendre à la mairie du 17e au 18, rue des Batignolles. Une information que 20 Minutes a vérifiée avec l’adresse de ce témoin. Mais arrivée sur place, après avoir fait la queue, une dame lui annonce que ce n’est pas le bon bureau de vote. « Il faut aller au 1, rue jacques Kellner », lui rétorque-t-on. Soit à 22 minutes à pieds selon un logiciel de cartographie, et alors que le bureau ferme à 19 heures.

Le temps de « gérer la déception de sa fille, qui voulait voir la mairie », de parlementer avec la dame et de se retourner, il est déjà trop tard. Amélie ne pourra pas apporter sa voix, à sa grande déception. « J’ai eu le sentiment d’être mal reçue car la dame était très braquée et ne voulait pas vérifier une deuxième fois, et j’ai eu une impression de bazar. J’ai trouvé cela extrêmement mal organisé », se plaint Amélie.

« Beaucoup renoncent »

Même constat pour Marie dans un autre arrondissement, le 12e. Cette habitante avait reçu quelques jours plus tôt un email de sa mairie lui indiquant la marche à suivre pour voter. Selon ce message, que nous avons pu consulter, Marie, qui habite dans le quartier Jardin de Reuilly, aurait dû voter à la Mairie du 12e, 130, avenue Daumesnil. Soit à 3 minutes à pieds de chez elle. Mais arrivée à ce bureau de vote, on lui explique qu’elle doit se rendre au 5, rue Jean Bouton, à 13 minutes de chez elle. C’est compliqué pour Marie, qui a du mal à se déplacer suite à un problème médical temporaire. Un agent sur place lui rétorque pourtant que « ce n’est pas grave » et qu’elle est « de mauvaise foi », selon ses dires.

Marie et Amélie affirment avoir toutes les deux entendu de nombreuses personnes autour d’elles dans le même cas, ce qui semble indiquer que le problème n’est pas isolé. Et sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes se sont plaintes des mêmes faits. « On fait la queue à la Mairie, av. Henri Martin, lieu de vote indiqué, et là on vous envoie… Porte de St Cloud à plus de 3 km pour moi et dans d’autres lieux pour d’autres. Du coup beaucoup renoncent », écrit Max Guazzini, l’ancien président du Stade Français, qui prend fréquemment la parole pour critiquer l’exécutif. « Confrontés exactement à la même situation alors que nous habitons à 200m », réplique dans la foulée Habib Pierre-Marie Karam.

Quelle ampleur ?

D’autres témoignages ont circulé, faisant dire à certains qu’il s’agirait d’un acte délibéré de la Mairie ou qu’elle se serait fait « plaisir » grâce à des règles électorales « pas claires ». « En 2024 à Paris on balade les électeurs pour les dissuader de voter. Tiberi serait fier. J’ai vu des dizaines de personnes âgées renoncer quand on leur [a] dit que leur bureau de vote du jour n’est pas le plus proche de chez eux. J’ai toujours été socialiste et j’ai honte », écrit quelqu’un qui se présente comme un « ex-journaliste ». D’autant qu’une erreur de frappe a semé le doute, les résultats dans le 14e indiquant au départ un total de 108 % de votants et votantes, erreur réparée depuis.

Contactée par 20 Minutes, la mairie n’avait toujours pas, malgré nos sollicitations, fourni d’explications à l’heure de cette publication. Difficile donc de donner une ampleur du problème.