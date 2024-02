La RATP annonce 18 jours de fermeture de la ligne 14 en avril et en mai

Médaille d’or de la patience pour les usagers de la ligne 14. La RATP a annoncé sur X vendredi 18 nouveaux jours sans métro en avril et en mai. La raison ? Les travaux de prolongement de la ligne 14 jusqu’à l’aéroport d’Orly et vers Saint-Denis Pleyel, des travaux qui doivent se terminer au mois de juin avant les Jeux olympiques.

Voici le détail des jours sans métro sur la ligne 14 : le lundi 1er avril (lundi de Pâques), du dimanche 7 au dimanche 14 avril, le week-end du 27 et 28 avril puis du 8 au 12 mai (avec notamment le mercredi 8 et le jeudi 9 fériés) et les samedi 25 et dimanche 26 mai.

Par ailleurs, la ligne 14 est fermée dès 22 heures les lundis, mardis, mercredis, jeudis jusqu’au 27 juin hors quelques dates particulières. Un bus de substitution est mis en place pendant ces périodes de fermetures entre les stations de Gare de Lyon et Olympiades.