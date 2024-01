Simple application de la loi ou complicité ? Ce mercredi, le Conseil régional d’Île-de-France a voté en commission permanente une subvention publique de 917.000 euros pour l’établissement Stanislas (6e arrondissement de Paris) au cœur de plusieurs polémiques depuis plusieurs semaines.

Tout sauf une surprise puisque Valérie Pécresse, présidente de région, avait déjà annoncé maintenir cette subvention qui correspond à 70 % de l’enveloppe annuelle (forfait d’externat annuel obligatoire) versée à l’école catholique. Le solde devrait être versé en juillet prochain. Pour justifier le maintien du financement, la présidente a indiqué ne faire « qu’appliquer la loi », même si elle admet des « manquements » au lycée Stanislas, pour lesquels elle assure avoir saisi le rectorat et le ministère de l’Education nationale.

La gauche aurait alerté Valérie Pécresse à sept reprises

Une justification insuffisante pour l’opposition de gauche qui accuse l’ancienne candidate à l’élection présidentielle de complicité au regard de ses positions vis-à-vis de l’établissement depuis le début des enquêtes.

En effet, selon Céline Malaisé, Présidente du groupe La Gauche Communiste Écologiste et Citoyenne, Valérie Pécresse était au courant de l’ouverture d’une enquête « à charge » de l’inspection de l’Éducation nationale sur l’établissement Stanislas qui « se soustrait à ses obligations légales et au respect des valeurs de la république à cette reprise ».

Selon l’élue, son groupe aurait même alerté la présidente de région à sept reprises sur les pratiques de l’établissement, sur des faits « à l’encontre de mineurs » envers qui les élus ont un « devoir de sécurité morale et physique ».

« Une cécité qui confine à la complicité »

Pour Céline Malaisé, Valérie Pécresse ne pouvait ignorer ce que révélait l’enquête, « le non-respect de la loi Debré, de la liberté de conscience d’élève mineur le non-respect de certaines dispositions du code de l’éducation, des choix et des comportements qui entretiennent des stéréotypes de sexe, des comportements sexistes et homophobes et un système de contournement de la procédure parcours Sup » et aurait dû saisir l’article 40 du code de procédure pénale.

Ce qui n’aurait pas empêché la région d’accorder une subvention « extralégale » (subventions facultatives) pour la remise en état de deux ascenseurs et d’une centrale d’air en juillet 2023. Céline Malaisé ajoute que la région avait refusé de diffuser l’appel à témoignage pendant l’enquête en question.

L’opposition demande la suspension des versements

« Alors aujourd’hui, vous ne pouvez pas vous cacher derrière vos obligations légales […] aujourd’hui vous êtes dans une cécité qui confine à la complicité », ajoute la conseillère régionale qui appelle Valérie Pécresse à ses responsabilités en suspendant « à titre conservatoire » la subvention votée et en demandant le remboursement de celle, accordée en juillet dernier.

De son côté, Christophe Prudhomme, opposant du groupe LFI et apparentés, a reproché à Valérie Pécresse son « soutien inconditionnel » à l’enseignement catholique, et d’avoir financé au-delà des obligations légales un lycée « richissime ».

La région prévoit « un milliard d’euros en investissements cette année auprès des lycées publics » et seulement « onze millions pour les lycées privés, c’est-à-dire 1,1 % (du budget) pour 20 % des élèves », a répondu la présidente de Région.