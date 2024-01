Les agriculteurs avancent et le nœud se resserre autour de Paris et Rungis

La pression est de plus en plus forte autour de Paris et ses habitants vont peut-être bientôt entre le bruit des moteurs de tracteurs. Mardi, certains points de blocages des agriculteurs en colère se sont rapprochés de la capitale.

Bien décidés à « affamés » les Parisiens, certains agriculteurs sont même à quelques encâblures du marché international de Rungis.

Le point sur les blocages en Île-de-France :

Nord

- A1 : Fermée au nord de l’aéroport de Roissy-Charles-De-Gaulle, entre Senlis (60) et Roissy-en-France (95) dans la direction de Paris et fermée à hauteur d’Épiais-lès-Louvres (95) dans la direction du Nord.

- A16 : Fermée dans les deux sens, entre Hardivillers (60) et L’Isle-Adam (95) en direction de Paris et à hauteur de L’Isle-Adam en direction de la province.

Est

- A4 : Fermée entre Serris (77) et Ferrières-en-Brie (77) dans la direction de Paris et entre Ferrières-en-Brie et Serris, au niveau de Jossigny.

- A5a : Fermée dans les deux sens, à hauteur de Réau (77) en direction de Paris et au niveau de Moissy-Cramayel (77) dans le sens Paris-Province.

Sud

- A6 : Hier à Villabé (91), les agriculteurs de la FDSEA de Seine-et-Marne et leur centaine de tracteurs ont fait avancer leur point de blocage jusqu’au niveau de Chilly-Mazarin (91), soit à moins de dix kilomètres de l’aéroport d’Orly et du Marché de Rungis. Ils n’excluent pas de continuer à se rapprocher si des mesures concrètes ne sont pas rapidement prises par le gouvernement.

- A10 : Les agriculteurs de l'A10 ont également fait avancer leur point de blocage du péage de Saint-Arnoult à Janvry (91) juste avant les Ulis et se retrouvent désormais face à un barrage de gendarmerie composé de deux blindés.

Ouest

- A13 : Une cinquantaine de tracteurs supplémentaires sont arrivés ce matin sur le site d’Épône-Mézières (78), soit 10 kilomètres plus proches de Paris pour ceux qui étaient hier au niveau de Mantes-la-Jolie (78)

- A15 : Fermée dans la direction de Paris entre Argenteuil (95) et Gennevilliers, il s’agit du blocage le plus proche géographiquement de la capitale. .