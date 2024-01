Des blindés de la gendarmerie à Rungis (Val-de-Marne), en prévision de l’arrivée d’un convoi des agriculteurs et agricultrices. L’image d’un blocus du plus grand marché alimentaire de France est dans de nombreuses têtes, avec à la clé, la peur pour certains et certaines d’une pénurie alimentaire. Mais ce risque est-il réel ? Est-il possible d’affamer Paris ? Combien de temps la capitale peut-elle tenir si un jour les voies d’entrée des marchandises étaient bloquées ?

La réponse tient en un chiffre, que 20 Minutes était toujours à l’heure de cette publication en train de vérifier, cité par une ingénieure en agronomie de l’Institut Paris Région et repris par toute la presse, et qui proviendrait de l’Ademe : « En cas de rupture d’approvisionnement, Paris ne disposerait que de trois jours d’autonomie. » Et pour cause, la ville n’a, c’est une évidence pour qui a déjà mis les pieds dans la capitale, que très peu d’agriculture. Trente hectares, selon Audrey Pulvar, adjointe à la maire de Paris chargée de l’alimentation durable, de l’agriculture et des circuits courts.

En moyenne les aliments font 650 kilomètres

Pour nourrir la population de Paris, il faudrait cultiver l’équivalent d’une fois et demie sa surface. Cela n’est possible qu’à l’échelle francilienne, et encore. En 1895, 95 % des fruits et légumes consommés par les Franciliens étaient produits localement. Aujourd’hui ce taux est inférieur à 10 %, selon l’IPR. L’autonomie alimentaire de l’aire urbaine de Paris (définie par l’Insee comme « un ensemble continu et sans enclave formé par un pôle urbain et par sa couronne périurbaine »), comprenant 12 millions d’habitants et quinze départements (donc bien au-delà de l’Ile-de-France), est seulement de 1,27 %, selon une note du Think Tank Utopies (contre en moyenne 2 % pour les autres aires urbaines, donc à peine plus). Dit autrement, près de 99 % du contenu des aliments consommés localement sont importés. Et pas de la porte à côté. En moyenne, les aliments consommés dans les cantines parisiennes parcourent 650 km, selon Audrey Pulvar.

Surprenant mais pas étonnant : en 1895, 95 % des fruits et légumes consommés par les Franciliens (au sens de l'époque) sont produits localement, aujourd'hui ce taux est inférieur à 10 % !

Une histoire à découvrir dans notre nouvelle Note rapide

👉https://t.co/Xdww9cQDaH pic.twitter.com/AwvP2TqWW1 — L'Institut Paris Region (@linstitutPR) October 8, 2020 L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies J’accepte

La conséquence de cette absence quasi totale d’autonomie alimentaire, c’est que Paris est complètement dépendant des flux, et donc, des transports. Le changement s’est opéré en quelques dizaines d’années, à la faveur de la révolution industrielle. « Le coût du transport est devenu inférieur au coût du produit. A partir de là, on s’est spécialisés dans les territoires. Et on a abandonné certaines productions, alors qu’avant, il y avait une vraie diversité des productions partout, explique Stéphane Linou, auteur de Résilience alimentaire et sécurité nationale. On est perfusés par la grande distribution pour 70 % de notre alimentation. On s’est volontairement rendus dépendants, comme un Ehpad à ciel ouvert. »

Un risque « majeur » ?

Donc oui, si on bloquait tous les accès à la capitale, il y aurait fort à craindre que les Parisiens et les Parisiennes soient très vite affamés. Pour Stéphane Linou, expert associé au Laboratoire sécurité défense du CNAM, qui a étudié les conséquences d’une cyberattaque ou d’une paralysie des moyens des transports en cas de crise énergétique, ce risque est bien réel, et sous-évalué. Il plaide pour « considérer le risque de rupture alimentaire comme un risque majeur » et pour « préparer les populations à ce risque ».

Pour d’autres, la menace paraît lointaine, surtout dans le cadre de la confrontation avec les agriculteurs. « Le plan des routes en étoile de Paris est un gage de résilience. On peut plus facilement affamer une ville de Bretagne. Même en bloquant Rungis, d’autres voies d’approvisionnement se créeraient », estime Louis Bernard, fondateur de Crisotech, spécialisé dans la gestion de crise. « Je n’imagine pas que le gouvernement laisse affamer les Parisiens, le président a des vues sur Paris en 2026, cela ferait mauvais genre de les affamer si on veut les gouverner », estime Audrey Pulvar.

Les responsables du marché de Rungis eux-mêmes ne sont pas inquiets. « Comme vous avez pu le constater, un barrage filtrant a été installé à partir de cette nuit aux péages du marché afin de contrôler la carte professionnelle des entrants. Concernant le marché d’intérêt national [MIN], celui-ci a fonctionné et fonctionne normalement aujourd’hui », fait savoir la communication de l’organisation.

AgriParis Seine, ou comment Paris recrée du local

Il n’empêche, cet épisode jette une lumière crue sur la vulnérabilité de la capitale quant à sa capacité à se sustenter seule. « Le gouvernement n’incite pas du tout assez à privilégier le local. C’est une question de sécurité nationale », fait valoir Stéphane Linou, qui plaide pour un « rééquilibrage entre circuit court et circuit long » et que cette question soit « tirée par la commande publique » : « Il faut une planification alimentaire des territoires pour que les collectivités passent des commandes aux agriculteurs et agricultrices et les maintenir sur place en achetant au juste prix. »

C’est précisément ce qu’essaie de mettre en place la Mairie de Paris, conjointement avec d’autres collectivités du bassin de la Seine, avec AgriParis Seine. Pas tant d’abord pour des questions de sécurité nationale que d’écologie, mais en la matière, les deux objectifs se rejoignent. Paris, qui commande selon Audrey Pulvar entre 8.000 et 10.000 tonnes de denrées venant de France, s’est fixée comme objectif d’ici 2027 d’avoir 50 % d’alimentation dans un rayon de moins de 250 kilomètres de la capitale. Et la ville porte un plaidoyer auprès de l’Union européenne pour que les collectivités soient autorisées à réserver 50 % de leur marché à de la proximité. « Aujourd’hui il faut ruser », commente Audrey Pulvar. Un chantier colossal, selon Stéphane Linou : « Entre les 2 % actuels d’autonomie alimentaire des aires urbaines et les 100 %, on a de la marge. Il faut créer un jeu, pour qu’on n’ait pas à se taper dessus en cas de problème. »