Une épée de Damoclès au-dessus des Jeux olympiques ? Lundi, la CGT, premier syndicat de la RATP, a déposé un préavis de grève courant du 5 février au 9 septembre. Dans une lettre adressée au président de la RATP, Jean Castex, le syndicat - qui entend ainsi dénoncer des « mesures salariales insuffisantes » - assure que le mouvement pourrait concerner « l’ensemble du personnel de la RATP ».

Les dates et la période n’ont pas été choisies au hasard : en faisant courir ce préavis pendant sept mois, la CGT laisse planer une inquiétude sur l’organisation des JO qui se tiendront du 26 juillet au 11 août et des Jeux paralympiques qui, eux, sont prévus du 28 août au 8 septembre. S’il s’agit assurément d’une manière de pousser la direction à s’asseoir à la table des négociations, est-ce légal ?

Un préavis obligatoire… mais pas limité

En France, le droit de grève a beau être garanti par la Constitution, il reste régi par un certain nombre de règles. Ainsi, si les salariés du privé ne sont pas tenus de prévenir en cas de grève, ceux du public ou travaillant dans un service public doivent déposer un préavis. « Le préavis est obligatoire mais il n’y a pas de limitation stricte en matière de durée », précise Me Vincent Cadoux, avocat spécialisé dans la fonction publique.

Selon le conseil, les cas d’abus sont très rarement reconnus et concernent plutôt des « modes de grève » comme la grève perlée – le fait de travailler au ralenti - ou tournante. En revanche, des préavis de plusieurs mois ou reconduit pendant des semaines ne sont pas jugés abusifs. « Cela s’explique par le fait qu’un préavis de grève est déjà une forme de limitation du droit de grève, poursuit Me Vincent Cadoux. Comme on est déjà sur une forme de compromis, la justice ne va pas encore restreindre ce droit fondamental. »

Quid du service minimum ?

La loi de 2007 prévoit qu’un service minimum peut être instauré en cas de grève ou perturbations prévisibles touchant les transports en commun. Il ne s’agit toutefois pas d’une obligation légale mais celui-ci peut être rendu obligatoire par une convention. C’est notamment le cas de la RATP qui est liée à Ile-de-France Mobilités par un contrat : elle doit maintenir un niveau de service d’au moins 50 % aux heures de pointe sur tout le réseau. Si les effectifs présents le jour de la grève ne sont pas suffisants, la RATP peut faire appel à des conducteurs de réserve. Si malgré cela le service minimum n’est pas respecté, l’autorité organisatrice des transports peut demander un remboursement pour les usages.

Un préavis… mais pas forcément de grève

Pour autant, un préavis de grève ne signifie pas obligatoirement une grève à la clé. Souvenez-vous, par exemple, de la Coupe du monde de rugby : un préavis avait été déposé pour la cérémonie d’ouverture sans que celui-ci soit suivi d’une grève. Il s’agit d’une manière de pousser la direction à s’installer à la table des négociations. La loi de 2007 impose d’ailleurs un dialogue social entre l’entreprise de transport et les organisations syndicales représentatives en cas de préavis. Si les négociations échouent, les salariés qui souhaitent y participer doivent se signaler quarante-huit heures avant afin de mettre en place le service minimum et éventuellement de réaffecter des agents.