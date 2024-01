Ils campent sur leurs positions… et sur les autoroutes. Les barrages commencés ce lundi tiennent toujours autour de Paris. Bien décidés à « affamer » la capitale, les agriculteurs bloquent toujours les principales voies d’accès à Paris en Île-de-France confirme ce mardi matin la Sanef (Autoroutes de France) à 20 Minutes.

Sur huit autoroutes et une nationale, les agriculteurs ont passé la nuit dans leurs tracteurs pour tenir les barrages. « Nous sommes toujours motivés et nous tiendrons », affirme Christophe Robin en charge du blocage de l'A10. Le responsable revendique ce mardi matin, 70 agriculteurs et une centaine de tracteurs. Avec des relais réguliers entre agriculteurs pour maintenir la pression.

La principale cible du jour est le marché international de Rungis vers lequel un convoi de 200 tracteurs s’achemine. Le cortège a été arrêté un temps sur l’autoroute par les gendarmes mobiles en Haute-Vienne avant de « défoncer » et contourner celui-ci pour reprendre sa route. Des blindés de la gendarmerie ont été déployés autour du marché à la demande du gouvernement. Au total, ce sont plus d’un millier d’agriculteurs et un peu plus de 500 engins qui sont déployés dans la région.

Le point sur les blocages en Île-de-France :

Nord

- A1 : Fermée au nord de l’aéroport de Roissy-Charles-De-Gaulle, entre Senlis (60) et Roissy-en-France (95) dans la direction de Paris et fermée à hauteur d’Épiais-lès-Louvres (95) dans la direction du Nord.

- A16 : Fermée dans les deux sens, entre Hardivillers (60) et L’Isle-Adam (95) en direction de Paris et à hauteur de L’Isle-Adam en direction de la province. À noter également que la bretelle d’accès à l'A16 sur la N184, au niveau de Nerville-la-Forêt, est également fermée.

Est

- A4 : Fermée entre Serris (77) et Ferrières-en-Brie (77) dans la direction de Paris et entre Ferrières-en-Brie et Serris, au niveau de Disneyland.

- A5a : Fermée dans les deux sens, à hauteur de Réau (77) en direction de Paris et au niveau de Moissy-Cramayel (77) dans le sens Paris-Province.

Sud

- A6 : Fermée à Villabé (91) dans le sens Paris-Province, au niveau du pont de la D260.

- A10 : Fermée dans les deux sens à hauteur de Dourdan (91), au niveau de l’échangeur n°10 juste après le péage de St-Arnoult.

Ouest

- A13 : Fermée dans les deux sens à hauteur de Mantes-la-Jolie (78), au niveau de l’échangeur n°12, après le péage de Buchelay.

- A15 : Fermée dans la direction de Paris à hauteur d’Argenteuil (95), au niveau de la sortie n°2.