Les tracteurs ne seront peut-être pas les seuls à s’arrêter. Ce lundi, la CGT de la RATP a déposé un préavis de grève à partir du lundi 5 février et pour une durée de sept mois selon un communiqué diffusé par le syndicat.

Courant jusqu’au lundi 9 septembre, ce préavis adressé au président et directeur général de la RATP, Jean Castex, dénonce un « désaccord relatif à l’alarme sociale déposée le mardi 23 janvier 2024, sur le thème des mesures salariales 2024 insuffisantes ».

Des conditions améliorées en vue des JO de Paris 2024

En cause, selon la CGT, la Direction de la régie qui a confirmé son arbitrage « qui ne répond pas aux attentes des agents de l’entreprise, soit + 0,9 % d’augmentation dans une période de forte inflation et à la veille d’un défi planétaire, qui est celui d’organiser les Jeux olympiques et Paralympiques de Paris 2024, elle ne mesure toujours pas la perception qu’ont les agents de ce dédain à leur égard. »

Pour faire simple, la CGT-RATP demande une augmentation de 50 points pour tous les salariés, la création d’un mécanisme d’indexation de la valeur du point sur l’inflation, le déplafonnement les échelons, l’ouverture de négociations sur la réduction du temps de travail sur la base de 32 heures, de la prime emploi et d’un seul palier pour l’indemnité « dimanches et jours fériés ».