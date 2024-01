Certains attendent les chars russes dans Paris depuis plus de cinquante, ils vont peut-être finalement voir d’autres types de véhicule débarquer. Ce lundi, après une petite pause de deux jours, les agriculteurs en colère relancent leur mobilisation avec pour objectif avoué de faire « le siège de Paris ». Aussi, la FNSEA et les Jeunes agriculteurs ont déjà prévu huit points de blocage en Île-de-France pour encercler la capitale. 20 Minutes fait le point sur les prévisions de ce lundi.

Au total, plus de 600 tracteurs devraient se rassembler autour de la capitale pour bloquer huit autoroutes à partir de 14 heures. Certains points « stratégiques » sont particulièrement visés comme le marché international de Rungis (Val-de-Marne) et les aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle (Seine-Saint-Denis) et d’Orly (Val-de-Marne).

Des blocages d'agriculteurs sur huit autoroutes

Les huit points de blocage sont prévus sur les autoroutes A1, A4, A5, A6, A10, A13, A15 et A16 pour encercler la capitale à partir de 14 heures.

- Dans le Nord, sur l'A1, c’est au niveau de l’Aire de Chennevières (95), au nord de l’aéroport de Roissy-Charles-De-Gaulle que les agriculteurs doivent bloquer la route.

- Dans l’est parisien, un blocage aura lieu sur l’A4 au niveau de Jossigny (77), sous le pont de la D10.

- Au sud-est de Paris, sur l’A5, la circulation sera coupée au niveau du lieu-dit Ourdy, à Réau (77), face à la station TotalEnergie et du pont 13 Chemin des pleins.

- Un peu plus à l’Ouest, sur l’A6, les agriculteurs devraient s’arrêter, comme vendredi à Villabé (91), sous le pont de la D260.

- Au Sud, l’A10, elle, sera bloquée dans les Yvelines à Longvilliers au niveau du pont D149. Selon Antoine Benoist, l’un des référents locaux, l’autoroute sera totalement bloquée « par sécurité, le temps de s’installer », mais devrait ensuite être partiellement libérée et maintenu « en ralentissement ». Plus d’une centaine de tracteurs sont attendus ce lundi, avec un système de rotation des agriculteurs « tant que nous n’aurons pas les réponses que nous attendons », précise l’agriculteur.

- Dans l’Ouest, c’est au niveau du péage Buchelay (78) que les tracteurs devraient s’arrêter sur l’A13, tandis que l’A15 sera elle bloquée entre le Pont de Gennevilliers et la D311.

- Les agriculteurs devraient également bloquer l’A16, au nord de la capitale, au niveau de l’échangeur D301 Isle-Adam.

Plus d’informations à venir…