L’une des caves les plus prestigieuses de France dérobée. Selon des informations du Parisien ce dimanche, le restaurant parisien étoilé La Tour d’Argent, aussi connu pour son canard au sang que pour son impressionnante cave de vins, s’est fait voler plusieurs dizaines de bouteilles de grands crus.

Selon le quotidien, le restaurant à porté plainte après un inventaire réalisé dans les caves dans le courant du mois de janvier 2024. « Le vol se serait produit entre janvier 2020 et janvier 2024 », écrit Le Parisien. Une perte estimée à plus d’un million et demi d’euros, sur près de 80 bouteilles.

Cela donne une idée de la valeur des bouteilles du restaurant gastronomique. A titre d’exemple, une bouteille de 1999 du célèbre vin Romanée Conti -dont le nom figure parmi les bouteilles volées du restaurant gastronomique-, est vendue 31.200 euros.