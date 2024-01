Une gérante de société d’origine chinoise a porté plainte pour notamment violences et discrimination contre des policiers qui intervenaient dans ses locaux dans le cadre d’un litige commercial, a annoncé samedi une source proche du dossier, confirmée par l’avocat de la plaignante. La plainte, consultée par l’AFP, a été déposée auprès du parquet de Paris pour violences volontaires aggravées, atteinte aux libertés individuelles et discrimination par personne dépositaire de l’autorité publique.

Le 22 janvier, la plaignante était avec des clients au sein de son entreprise d’accompagnement, de conciergerie et de traduction entre autres, quand quatre fonctionnaires de police du commissariat du 8e arrondissement sont arrivés. Ils avaient été appelés par le gérant d’une autre société à qui elle sous-loue ses locaux et avec qui les relations « se sont dégradées » depuis septembre 2023, est-il précisé dans la plainte.

Une témoin « violemment extraite des locaux »

Les quatre fonctionnaires de police « semblaient commettre une discrimination envers » la plaignante, « lui affirmant qu’elle n’aurait pas le droit de se trouver dans les locaux de sa société et qu’elle serait "sans papier" », est-il relaté. L’un d’entre eux « lui indiquait qu’elle "pouvait rentrer dans son pays" si elle n’était pas satisfaite d’être ici ». « Alors qu’elle était parfaitement calme et que rien ne le justifiait, elle a été violemment saisie par le bras » par un policier, lequel lui aurait fait « une clé de bras violente » en « la positionnant les genoux à terre » contre un canapé.

« Ma cliente, dont le mari est commandant de police, n’aurait jamais imaginé être traitée ainsi par des fonctionnaires de police », a réagi auprès de l’AFP Me Yassine Bouzrou. « Elle estime avoir été violentée et traitée de la sorte car elle est chinoise et elle se base sur les propos tenus par les policiers pour l’affirmer », a-t-il ajouté. Une témoin de la scène « ayant exprimé son inquiétude vis-à-vis du comportement des fonctionnaires de police, était également victime de violences et violemment extraite des locaux », est-il dénoncé dans le document.

« Il existe des vidéos qui montrent une partie de la scène », a précisé une autre source proche. La gérante, « profondément choquée » par les faits, « présente un choc émotif certain » et « un hématome important » sur le bras. Aucune infraction ne lui a été reprochée par les policiers, est-il rappelé dans la plainte.