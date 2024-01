« La loi pénale française réprimant les propos et les discriminations LGBTphobes s’applique partout sur le territoire français, même dans les établissements d’enseignement catholique. » Etienne Deshoulières, avocat des associations Mousse et Stop Homophobie, a déposé plainte ce vendredi au nom des deux organisations contre le collège Stanislas, accusé de discrimination homophobe

La plainte s’appuie sur un article de Mediapart, qui racontait le cas d’une élève de l’établissement qui s’était vue refuser l’accès à la terminale, pour la seule raison selon le père de cette dernière qu’elle dénonçait « l’homophobie, le sexisme, le racisme véhiculés par le personnel dirigeant de l’établissement ». Le ministère se dit pourtant « engagé dans la lutte contre toutes les formes de discriminations et de violences, dont celles à caractère homophobe ou transphobe ».

Un rapport de l’Inspection générale de l’Education nationale, révélé mi-janvier par Mediapart, a également fait état de pratiques homophobes et sexistes et non conformes avec la loi. La plainte consultée par 20 Minutes révèle des éléments de ce rapport, dans lequel une sorte de conseiller d'éducation du collège Stanislas, appelé « préfet », aurait reproché dans un courriel à l'élève de « porter un pull LGBT ». « Le rapport appuie sur le lien de causalité entre l’exclusion de cette jeune fille et ses prises de position contre l’homophobie », énonce la plainte.

Une enquête déjà ouverte

« Les associations Mousse et Stop Homophobie déposent aujourd’hui une plainte contre l’école pour discrimination en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre. Les associations considèrent que l’exclusion de cette jeune fille constitue bien un refus discriminatoire d’accéder aux services d’enseignement privé, acte réprimée par l’article 225-2 du Code pénal », écrivent-elles dans un communiqué reçu par 20 Minutes.

Pour Terrence Katchadourian, secrétaire général de Stop Homophobie, « cette plainte permettra aux services de police de mener une enquête approfondie à l’intérieur de l’établissement scolaire, afin de faire la lumière sur les agissements LGBTphobes de la direction ».

Le parquet de Paris a ouvert à l’automne une enquête notamment pour injure publique en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, après un signalement de l’IGESR à la suite de son rapport.