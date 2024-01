Plus qu’une semaine avant de répondre à la question : « Pour ou contre la création d’un tarif spécifique pour le stationnement des voitures individuelles lourdes, encombrantes, polluantes ? ». À l’occasion de cette votation organisée le 4 février par la Mairie de Paris, les Parisiens pourront dire s’ils souhaitent plus ou moins de SUV dans la capitale.

S’il est bien difficile de parier sur l’issue du scrutin, on entend peu les concessionnaires, directement concernés, s’exprimer sur le sujet. Pourtant, les SUV représentent un véhicule sur deux vendus dans la capitale. Aussi, si le triplement du tarif de stationnement était mis en place, il pourrait potentiellement mettre un sacré coup de frein au business.

« Les clients s’inquiètent plus de savoir s’ils vont trouver une place »

« Ce n’est pas vraiment un sujet pour nous. On n’en parle pas, ou alors très rarement explique un responsable du « showroom » Kia situé avenue de Suffren (15e arrondissement) à quelques pas de la Tour Eiffel. Pourtant, les ventes de SUV et SUV compact représentent « le cœur des ventes » du constructeur sud-coréen : « C’est bien plus de 50 % des voitures que nous vendons. »

Il y a comme un air de provocation là non ? - R.Le Dourneuf / 20 Minutes

Pourtant sa clientèle pourrait en pâtir. Majoritairement parisienne* et de proche banlieue, sa clientèle circule beaucoup dans la capitale. « Les clients ne choisissent pas un SUV par hasard. Ce qu’ils recherchent, c’est la position haute de conduite et sa visibilité, le confort, la sécurité et l’espace. S’il y a autant de SUV c’est parce qu’ils remplacent les monospaces qu’on ne voit presque plus. La seule hésitation que nos clients peuvent avoir, c’est de savoir si le véhicule rentrera dans leur place de parking. Parce qu’elles grandissent moins vite que les voitures. »

Un peu plus loin dans l’avenue, chez Axone Automobile, un concessionnaire Volkswagen, Tchou n’est pas plus inquiet : « Les gens savent ce qu’ils veulent. Quand ils arrivent ici, ils ont déjà choisi, donc je ne crois pas que ce soit une mesure comme ça qui va les faire basculer d’un SUV vers une citadine. » Il confirme d’ailleurs n’avoir jamais entendu un client aborder la question du tarif de stationnement à Paris : « Les clients s’inquiètent plus de l’électrification du stationnement. Savoir s’ils vont trouver une place. »

« Ils vont vraiment finir par dégoûter tous les automobilistes »

Richard** tient une concession d’une marque britannique de grosses voitures dans le centre de Paris. Selon lui, il n’y a rien à craindre d’une augmentation du prix du stationnement : « Nos véhicules démarrent à 70.000 euros. Si tu peux te payer un SUV à Paris, tu peux payer le stationnement, ce n’est pas un problème. »

Mais Richard n’est tout de même pas totalement serein. Le vote pour les SUV le laisse de marbre, mais pas la politique de la Mairie de Paris : « Ils sont totalement anti-voiture, et leur politique est catastrophique. Ils vont vraiment finir par dégoûter tous les automobilistes et un jour, ce sera impossible de conduire dans Paris. »

*Le stationnement résidentiel dans Paris n’est pas concerné par l’augmentation du tarif de stationnement

** Le prénom a été modifié