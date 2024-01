La capitale bloquée par les manifestations des agriculteurs et agricultrices ? C’est un scénario qui se dessine alors que les sections d’Ile-de-France des syndicats agricoles majoritaires FNSEA et Jeunes agriculteurs (JA) ont appelé jeudi au « lancement du blocus de Paris ». Ce blocus prendrait forme dès demain vendredi, jour où le Premier ministre doit faire des annonces pour tenter d’apaiser la colère de la profession.

Quels points pourraient être bloqués ?

FDSEA Ile-de-France et JA Ile-de-France demandent à leurs adhérents de se rassembler « sur les grands axes autour de la capitale » à partir de 14 heures. Les autoroutes A1, A15, A 13, A10, A11 et A6 sont concernées selon Actu.fr, mais les points précis de blocage pas encore connus. Le blocage de Paris « doit être un des derniers recours », mais « tout est sur la table », a déclaré jeudi le président de Jeunes Agriculteurs Arnaud Gaillot depuis un barrage dans l’Yonne. Sur la toile, une image des Champs Elysées envahis par des tracteurs circulait :

Sans commentaire et merci à la personne qui a réalisé ce support!

Sans commentaire et merci à la personne qui a réalisé ce support!

En espérant de ne pas arriver à ce stade... pic.twitter.com/5WRdJO0ngl — GIGON Yves (@GigonYves) January 22, 2024





Les manifestations qui ont déjà commencé dans la région

La mobilisation a par ailleurs déjà commencé en Ile-de-France, par exemple sur le territoire Houdanais, dans les Yvelines, où le syndicat des Jeunes Agriculteurs manifestait mercredi. Une opération escargot était prévue sur la nationale 12, qui relie Jouy-en-Josas à la Bretagne, ainsi que sur la Nationale 20, la Départementale 113 à hauteur de l'A13 ou encore sur la Nationale 42, selon RTL.

« Si dans dix jours le gouvernement ne nous a pas donné des réponses, on bloquera toute l’Ile-de-France », prévenait mercredi la FDSEA de Seine-et-Marne sur France Bleu Paris. Sur l'A16, même si le président de la FNSEA Arnaud Rousseau avait écarté en fin de jorunée mercredi un éventuel blocage de Paris, « on avance tous les jours d'une vingtaine de kilomètres et on sera sûrement aux portes de Paris soit demain ou samedi », a souligné Régis Desmuraux, président FDSEA locale.