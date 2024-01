Les commerces franciliens ne se portent pas si mal. C’est en tout cas ce que révèle une étude de la Chambre de Commerce et d’industrie d’Île-de-France (CCI Paris-IDF) que 20 Minutes a pu consulter en exclusivité. Tous les trois ans, la CCI Paris-IDF procède à un recensement exhaustif des locaux d’activité franciliens qui permet de dessiner le paysage des commerces que nous trouvons au pied de nos immeubles, au coin de nos rues.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les commerces de la région tiennent le coup. Frappé, comme nous tous, par le Covid-19, ballotté par la guerre en Ukraine et maintenant étranglé par l’inflation, le commerce local résiste mais pour cela, il doit s’adapter. Aux circonstances, mais aussi aux Franciliens.

Un nombre de commerces en très légère augmentation… sauf à Paris

Première bonne nouvelle, on trouve plus de commerces en Île-de-France en 2023 qu’en 2021, signe que malgré les fermetures entraînées par la crise sanitaire, le secteur a su rebondir. De 153.993 commerces actifs en Île-de-France en 2021, nous sommes passés à 157.205 en 2021 (+2,1 %). « C’est une progression minime, on peut même parler de stagnation, mais c’est déjà ça », commente Julien Tuillier, responsable du Centre régional d’observation du commerce, de l’industrie et des services à la CCI Paris IDF (CROCIS).

Nombre de commerces actifs et taux d'équipement par départements en île-de-France. - CCI Paris-IDF

Dans tous les départements de la région, le nombre de commerces actifs a augmenté. A l’exception d’un seul… Paris. Avec 400 vitrines perdues en trois ans, la capitale paie la perte de grandes enseignes qui ont fait faillite comme Gap ou Camaïeu par exemple.

Le télétravail profite aux petits commerces et à la banlieue

Mais pas que. Si la fréquentation touristique a fortement chuté avec la crise du Covid-19, c’est une autre de ses conséquences qui explique aussi les difficultés de certains commerces de la capitale. « Avec le développement du télétravail, de nombreux quartiers, surtout d’affaires (coucou la Défense), ont vu leur clientèle présente 2 à 3 jours par semaine contre 5 auparavant, explique Julien Tuillier, ce qui explique les difficultés parisiennes, mais aussi un net regain des commerces de la proche couronne. » Dispensés de présence au bureau plusieurs jours par semaine, les consommateurs se déportent sur les commerces près de leur lieu de vie.

Paris reste tout de même le département le mieux doté en nombre de commerce par habitant avec un « taux d’équipement commercial moyen » de 28,5 commerces actifs pour 1.000 habitants (avec 61.115 commerces actifs pour 2,14 millions d’habitants). C’est nettement plus que la moyenne de la région qui s’établit à 14,5. Ce qui explique une surreprésentation des commerces parisiens en Île-de-France avec une part de 39 % alors que la ville ne représente que 17 % de la population de la région.

Les Franciliens réorientent leur consommation vers l’alimentaire

La crise du Covid-19 n’a pas modifié que l’endroit où on va faire ses courses. Bien aidée par l’inflation galopante (à ce rythme, on peut même parler d’escalade plutôt que d’équitation), elle a provoqué une baisse du panier moyen du consommateur selon le Julien Tuillier. Mais pas que. En regardant plus à la dépense, les Franciliens « rationalisent » aussi leurs choix de consommation.

Ce comportement porte l’alimentaire qui gagne 5 % de commerces en plus. C’est le grand gagnant de ces trois dernières années, porté par les supérettes classiques (+ 28 %) ou discount (+ 9 %), les supermarchés discount (+ 4 %) et les hypermarchés discount, qui sont passés de 1 à 6 dans la région entre 2021 et 2023, restrictions budgétaires obligent…

Fait plus marquant, les commerces alimentaires spécialisés ou « monoproduit » aussi progressent. Les pâtisseries ont augmenté de 24 %, les commerces de détail de thé et de café de 19 %, les fromageries-crèmeries de 17 %. A un degré moindre, on enregistre également des hausses pour les traiteurs-charcuteries-épiceries fines (+ 11 %), les commerces de fruits et légumes (+ 9 %), les poissonneries (+ 8 %).

Le bien-être privilégié

Selon Julien Tuillier, cette tendance, déjà observée en 2021 lors du dernier recensement, se confirme grâce à une redirection des consommateurs vers le « bien-être » : « On repense notre manière de consommer et on se tourne davantage vers le plaisir. Cela fonctionne pour l’alimentaire, mais aussi vers tout ce que qui est du soin de sa personne. Un soin physique avec l’augmentation des salons de massage, des ongleries ou des salons de tatouage, mais aussi morale avec beaucoup plus de commerces de loisirs. » Les commerces de « vente-réparation-location de vélos » sont 47 % plus nombreux qu’en 2021 par exemple. On dit merci qui ?

Classées « hors catégories » les activités médicales (cabinets médicaux, dentaires, kinésithérapeutes,etc) aussi trouvent de plus en plus de place (+18 % en trois ans).

Une vision du paysage comme une étude sociologique

Si on ne sait pas qui de l’œuf ou de la poule est arrivé en premier, on peut se poser la question entre implantation de commerce et comportements de consommation. Toujours est-il que pour Julien Tuillier l’un ne va pas sans l’autre : « Il y a une vraie sociologie de la consommation. Le commerce est le reflet de la société. Par exemple, avec le vieillissement de la population, on voit de plus en plus d’opticiens apparaître, de plus en plus de boutiques de prothèses auditives. A l’inverse, on voit de moins en moins d’agence de bancaires, d’assurances ou d’immobilier avec la dématérialisation de ces services. »

Une tendance qui ne fait pas les affaires des magasins de d’habillement (-9 %) ou de chaussures (-15 %), grands perdants de ces dernières années avec l’équipement de maison, spécialistes hi-fi (- 15 %) ou électroménager (- 28 %). « Ils doivent faire face à l’e-commerce mais aussi à la conscience environnementale des consommateurs qui vont de plus en plus vers la seconde main, les déstockeurs (+ 68 %) ou les friperies solidaires (+ 40 %). » Pour résumer, le monde change et ses commerces avec.