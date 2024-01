C’est une « solution non-violente »... Depuis mardi dernier, Marie-Charlotte Nouhaud, maire d’Avon (Seine-et-Marne) est en grève de la faim pour protester contre le projet de construction d’une résidence sociale universitaire sur le territoire de sa commune. La grève de la faim est la seule option que l'élue ait trouvée pour, dit-elle, se faire entendre.

L'option de la dernière chance, selon elle. En effet, les travaux du complexe de 168 chambres doivent débuter en février prochain. Porté depuis 2021 par la Société d’Economie Mixte du Pays de Fontainebleau, le projet n’a pas fait l’objet de suffisamment de concertations avec la ville concernée, fustige Marie-Charlotte Nouhaud qui craint de voir arriver les bulldozers avant d’avoir été entendue.

Interrogée par 20 Minutes TV, la maire se défend de s’opposer à la construction d’une résidence sociale pour les étudiants les plus modestes qui « en ont besoin ». Mais c’est au projet tel qu’il a été signé par le maire de Fontainebleau, la commune voisine qui devait l’accueillir initialement. Pour justifier sa protestation, Marie-Charlotte Nouhaud avance les nuisances multiples que le projet va apporter à sa Avon. Ecologiques d’abord puisque la résidence devrait « bétonner et imperméabiliser aux deux tiers un jardin arboré de 2.800 m2 ».

Les étudiants eux-mêmes lésés

Mais les nuisances devraient également être visuelles et sonores puisque le bâtiment de quatre étages, situé à proximité de la résidence Les Sophoras, accueillera un rooftop, lieu de détente et peut-être de fêtes pour les étudiants. Un atout bien normal selon l’élue pour des étudiants, mais qui risque d’être « très bruyant » et de « dégrader le cadre de vie des habitants de la résidence voisine ». D’autant que les étudiants bénéficiaires de ces logements ne seraient, eux non plus, pas dans un « projet digne », selon la maire, qui cite les trente minutes à pied nécessaires pour rejoindre le centre-ville et les quarante minutes de bus pour se rendre au campus universitaire, « avec un bus qui ne passe que toutes les trente minutes.

L’édile remet en cause la fusion des deux communes

Marie-Charlotte Nouhaud se dit de bonne foi et propose une alternative au projet. Sur son compte Facebook, l'élue évoque l'idée d’installer la résidence « près de la gare, sur une parcelle de requalification urbaine déjà imperméabilisée, sans atteinte écologique, et plus respectueuse des étudiants, qui auront en pied d’immeuble tous les commerces et les transports nécessaires à leur style de vie. »

Bien décidée à faire plier le maire de Fontainebleau et les décideurs du projet, Marie-Charlotte Nouhaud passe même aux menaces. Celle qui s'estime lésée dans l’histoire (quotas de logements sociaux concernés par le projet iront à la ville voisine malgré son implantation sur la commune d’Avon) annonce que « le rapprochement, qui se faisait » récemment et qui « aurait pu aboutir à une fusion des deux villes », s’éloignerait.