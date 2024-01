Elle n’a pas chômé. Un an après la mise en place de sa plateforme dédiée, la Mairie de Paris a reçu plus de 1.600 signalements et a envoyé 490 mises en demeure, pour lesquelles un dépassement moyen de 159 euros par mois a été constaté. Ces dépassements représentent un trop-perçu moyen de presque 3.500 euros, a indiqué Barbara Gomes, conseillère déléguée en charge de l’encadrement des loyers, lors d’un point presse consacré au premier bilan annuel du transfert de cette compétence de l’Etat à la Ville.

« C’est une somme très importante, spécialement quand on fait le lien avec la population plutôt précaire, plutôt jeune qui vit dans les T1 ou les T2 », a commenté l’élue communiste. Selon ce bilan municipal, 82 % des signalements concernent en effet des petites surfaces : une moitié de T1 (49 %) et un tiers de T2 (33 %).

Les agences immobilières pointées du doigt

Après instruction, un dépassement est avéré dans 60 % des cas, ce qui montre que le contrôle par la mairie de l’encadrement des loyers « fonctionne », estime l’adjoint au logement Jacques Baudrier. « Maintenant l’objectif, c’est d’avoir des dizaines de milliers » de signalements et des « centaines de milliers de locataires qui vérifient leur loyer », a dit l’élu PCF.

Autre enseignement : plus de la moitié des signalements (55 %) portent sur des logements gérés par des agences immobilières, a souligné Barbara Gomes, appelant ces professionnels à être « vigilantes ».

Première ville à avoir appliqué l’encadrement des loyers mi-2019, Paris est aussi depuis début 2023 la première collectivité à pouvoir directement contrôler cet encadrement. Le plafonnement des loyers, qui interdit, sauf exceptions, de louer un bien au-delà d’un loyer de référence, est appliqué à Paris, Lille, Lyon, Villeurbanne, Montpellier, Bordeaux, et dans les intercommunalités de Seine-Saint-Denis Plaine Commune et Est Ensemble. Il doit l’être prochainement dans 24 communes du Pays basque français, dont Biarritz et Bayonne.